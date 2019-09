Dronningen omfavnede sydslesvigerne: - Vi skal være opmærksomme på, hvor vigtige disse mennesker er

Dronning Margrethe holdt torsdag pressemøde på Kongeskibet i forbindelse med hendes besøg i Slesvig-Holsten. Læs her, hvordan hun forholdt sig til nogle af pressens spørgsmål om Sydslesvig og Genforeningen.

Hvad kan vi lære af det danske mindretal?

Det var bare én af de ting, pressen spurgte dronning Margrethe til, da hun torsdag holdt pressemøde på Kongeskibet, der denne uge ligger i Flensborg Havn.

Her kan du læse, hvad dronningen svarede på nogle af pressens spørgsmål om mindretallet og Genforeningen.

Deres Majestæt, hvilket indtryk ønsker De at efterlade hos danskerne nord for grænsen med det her besøg ved det danske mindretal?

Det er meget væsentligt, at vi nord for grænsen bliver ordentligt opmærksomme på det slesvigske tilhørsforhold. Altså deres forankring i det danske og deres ønske om at tilhøre dels det danske mindretal og dels at være gode og omhyggelige borgere i det land, de bor i.

Læs også Dronningen i eksklusivt interview: - Danskerne slutter altså ikke ved grænsen

Da jeg gik i skole, tror jeg, vi hørte meget mere om sydslesvigerne, end man har gjort de senere mange mange år. Derfor håber jeg inderligt, at man bliver opmærksom på, hvor vigtige disse mennesker er. Hvor væsentligt det er for dem, at vi lægger mærke til, at de er der. Hvor betydningsfulde de er. Det vil jeg sige, det er en af de ting, vi ikke skal glemme næste år, når vi mindes Genforeningen.

I øvrigt håber jeg også, at når vi næste år mindes genforeningen, at det ikke bare er noget, der foregår i Sønderjylland. Det skulle gerne være sådan, at hele landet kan følge med i det her, for det er en særdeles betydningsfuld begivenhed for os i Danmark og selvfølgelig ikke mindst for sydslesvigerne. Det skal vi huske på.

Kan vi drage en lære, os der bor nord for grænsen, fra det her liv, man har som tysk og dansk side om side hernede?

Ja, det er vel den, at det er vanvittigt væsentligt, at man er opmærksom på, hvem man er, og hvor man kommer fra. Hvor man er, hvor man vil hen. Her er det ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det er, fordi man har villet det. Det er, fordi ens bedsteforældre og oldeforældre har villet det. Det skal man lægge mærke til.

Deres Majestæt har tidligere sagt, at det har gjort stort indtryk på Dem at være på besøg på i det sydslesvigske, hvorfor?

Det er meget gribende at møde folk som i fjerde generation har holdt fast i de danske rødder, selvom de i fire generationer har boet i Tyskland og har været loyale tyske borgere, men de føler, at den danske arv er en væsentlig del af dem. De holder fast i sproget, og børnene går i danske skoler. Det er meget, meget stærkt og meget, meget gribende.

Læs også Blandt kolber og reagensglas: Majestæten var censor til fysikforsøg

Deres Majestæt, kan De beskrive vigtigheden af at komme netop på dette tidspunkt?

Jeg følte, at det var helt væsentligt at komme i forbindelse med, at vi netop næste år mindes genforeningen. Det er vældig væsentligt at komme her og ikke blot sige ”I skal ikke blive glemt”, men ”I er ikke glemt”. Vi husker på jer. Det er en af de ting, jeg gerne vil have, der ligesom spreder sig i Danmark - at vi skal huske disse mennesker, for de har lagt generationers arbejde i det. De har lagt deres sjæl i det.