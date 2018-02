Vi spiser æbler, ja, men mest dem fra udlandet

Danske æbleavlere presses ind i nicheproduktioner.

Nicheproduktion af æblemost, -cider og -vin kan være en udvej for danske æbleavlere, som ser, at deres æbler bliver presset ud af markedet til fordel for udenlandske æbler.

Det er ikke fordi, vi ikke spiser æbler, men de fleste er udenlandske.

Cirka 11 ud af de 15 kg., vi spiser hvert år, kommer fra udlandet. De seneste ti år er arealet med opdyrkede æbletræer faldet med 42 pct. Fra 91 til 53 hektar. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

både på priser og mængder har de mindre danske avlere svært ved at hamle op med de store fra udlandet.

Derfor slår nogle af dem sig på nicheproduktion af æblemost, -cider og -vin.

En af dem er æbleavler Henrik Petersen fra Hestehavegård Frugtplantage ved Sønderborg. Hvert år udvider han produktionen, og nu går det så godt, at han har investeret i en ny æblepresser, som firedobler kapaciteten, og på lidt længere sigt håber han at ansætte en ekstra medarbejder. Hør ham i klippet øverst i artiklen.

Æbleavler Henrik Petersen har succes med sin æblemost. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD