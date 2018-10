Ansatte efter konkurs: Vi ved ikke, hvor vi står

65 ansatte på Ribe Jernindustri usikre på, om deres job kan blive reddet, eller om de om 14 dage bliver fyret og må finde et andet arbejde - eller gå på dagpenge.

Han har arbejdet der i 25 år og har netop haft jubilæum. Han er optimisten i parret. Hun har arbejdet der i 11 år. Hun er den bekymrede i parret.

- Det er jo ikke sådan, at jeg har arbejdet på Ribe Jernindustri i 25 år på grund af lønnen, siger Boy Hoppe med et skævt smil.

- Jeg synes, det er irriterende, at det skulle gå så galt. Rigtigt irriterende. Vi ved jo ikke, hvor står, siger Susanne Schmidt - uden den mindste antydning af et smil på læben. Tværtimod.

"Han tog det roligt"

Nyheden om, at deres arbejdsplads var gået konkurs, modtog de fredag morgen. Og de modtog beskeden meget forskelligt.

- Jeg var dybt chokeret, siger Susanne Schmidt.

Hun skæver over på sin mand og peger på ham:

- Han tog det helt roligt.

Han smiler og siger:

- Der er så meget at bygge videre på, så der skal nok findes en eller anden løsning.

Han er optimist. Hun er bekymret. Foto: Finn Grahndin

Suspenderet

Ledelsen på Ribe Jernindustri arbejder sammen med kuratoren om at få solgt hele - eller dele - af virksomheden. Derfor har de ikke afskediget de 65 ansatte, men "kun" suspenderet dem i 14 dage.

- I konkursloven har man en mulighed for at suspendere medarbejderne i en 14 dages periode, og den har jeg valgt at gøre brug af, fordi vi håber på at finde nogen, der er interesseret i at købe dele af virksomheden, og den mulighed holder vi åben, så længe vi ikke afskediger medarbejderne, siger kurator Corna Levin Munch.

Fyring eller fortsættelse

Med andre ord: Der er håb. Men også usikkerhed. Det kunne formanden for fagforeningen 3F-Kongeåen, Bjarne Jakobsen, tydeligt mærke på medlemmerne, da han holdt møde med dem for at orientere dem.

- Når man får sådan en besked om at ens arbejdsplads gennem mange år pludselig lukker, så bliver man klart nok frustreret. Nu er de suspenderet i 14 dage, men de ved jo ikke, hvordan situationen ser ud efter de 14 dage. Om de skal ud at søge efter nyt arbejde, eller om de kan fortsætte, siger han.

Ansat: Vi kan kun vente

Alligevel blander der sig smil og sågar grin ind i flokken af forstenede ansigter på mødet på fagforeningen.

- Vi kan ikke gøre noget. Det er ude af vores hænder lige nu. Vi kan bare vente, siger specialarbejder Peder Pharsen.

Preben Andersen og Peder Pharsen i gang med at udfylde de rigtige papirer på 3F-mødet. Foto: Finn Grahndin

Medarbejderne har ikke fået deres månedsløn ind på kontoen, som de plejer. Det belaster deres økonomi. En af mødedeltagere, (der ikke ønsker sit navn frem), siger:

- Nu har jeg minus på min konto. Det har jeg aldrig prøvet før.

Par rammes dobbelt

Flere par arbejder på virksomheden. De risikerer derfor begge at miste deres arbejde. Netop som Boy Hoppe og Susanne Schmidt. Og igen er de uenige om, hvordan de ser på det.

Er der håb?

- Ja. Ifølge Boy, siger hun.

Du er ikke så overbevist?

- Nej det er jeg ikke.

Susanne Schmidt i snak om fremtiden med formanden for fagforeningen 3F-Kongeåen. Foto: Finn Grahndin

Lav ledighed

En lille trøst - som ikke ret mange af de ansatte endnu har fået øje på - er, at arbejdsløsheden er lav i området. Skulle det ende med en fyreseddel.

- Men mange af de ansatte har været på Ribe Jernindustri i helt op til 30 år, så det bliver da ikke nemt at skulle omskoles i et nyt job. Derfor håber jeg inderligt, at virksomheden kan fortsætte med så meget af den oprindelige produktion som muligt, siger formanden for 3F-Kongeåen, Bjarne Jakobsen.