Vi vil høre om danskhed og fattigdom i nytårstale

Dronning Margrethes nytårstale skal i år handle om de danske traditioner og forhold for fattige. Det mener flertal af danskerne i ny meningsmåling.

Danskhed og traditioner som det emne, som det befolkningen helst vil høre dronning Margrethe tale om i sin nytårstale. Det viser en ny meningsmåling, lavet af analysebureauet Wilke for Avisen.dk.

40,2 procent mener, at det er vigtigst at have danskhed med i nytårstalen. Dernæst peger 28,8 procent på forhold for fattige og udsatte som vigtigste emne. Klimaforandringer får 20,4 procent af stemmerne. På en fjerdeplads kommer årets gang i den kongelige familie.

I alt 1.021 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år har deltaget i meningsmålingen, hvor de hver har haft mulighed for at vælge op til tre emner, de mener, dronningen skal komme ind på.

Bundscoreren over favorit-emner til nytårstalen er EU's fremtid i forbindelse med Brexit og Donald Trumps ageren som præsident i USA.

At danskerne hælder mere til at ville høre om de nære forhold herhjemme frem for politiske emner, kommer ikke bag på forsker i hofhistorie og kongehusekspert fra Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen.

For kongehuset ifølge ham er til for at skabe sammenhold og fællesskabsfølelse.

- Danskhed og traditioner er det mest harmløse emne, og det emne som er tættest knyttet til kongehuset, netop som noget nationalt, siger Sebastian Olden-Jørgensen til Avisen.dk.

Ifølge ham vil dronningen tale om emner, der er samlende og ikke skiller folk. Derfor holder hun sig som regel fra at tale om politiske emner.

- Kongehuset skal være et samlingspunkt på tværs af politiske, sociale og etniske skel. Og de skal give os en følelse af fællesskab og kontinuitet. Og i en blød oplyst form give udtryk for nogle af de grundlæggende værdier, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Han spår, at dronningen i sin nytårstale vil komme ind på emner som Aarhus som kulturhovedstad og reformationsjubilæet.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen vurderer, at dronningen i årets nytårstale vil holde sig til at tale om samfundsmæssige emner som eksempelvis teknologien og globaliseringen, der fylder meget disse år.

- Jeg tror, hun lige kort vil nævne prins Henrik og hans demenssygdom, men det vil ikke fylde ret meget. For det, der karakteriserer dronningens nytårstaler, er, at hun aldrig fokuserer på sin egen familie, siger Lars Hovbakke Sørensen til Avisen.dk.

