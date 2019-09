Borgere i Ho protesterer: Nej tak til flere turister

959 underskrifter afleveret til Vardes borgmester i protest over to byggeplaner i landsbyen Ho ved Blåvand. En med hotel og en med en hytteby.

Ann Selkie har kun boet i Ho i tre år. Men hendes forældre har boet i landsbyen i 30 år. Hun siger:

- Ho er mit hjerteblod. Jeg elsker at være her. Især på grund af den fred og ro her er.

Men hun er bekymret, for der er planer om at bygge 80 hytter lidt længere henne ad vejen og et hotel med 130 enheder på den modsatte side af hendes hus. Planerne har været i den såkaldte høringsfase, hvor naboer og interessenter kan komme med ros eller indsigelser til de to projekter.

Ann Selkie er med i borgergruppen: - Freden og roen er det bedste. Nu risikerer hun at få 80 hytter og 130 hotelenheder i nærheden af sit hus. Foto: Finn Grahndin

Meget mere trafik på vej

Ann Selkie er med i borgergruppen, der arbejder på at få byrådspolitikerne overbevist om, at byggerierne er en dårlig ide. Både for naturen i landsbyen og for beboerne her. Eksempel:

- Der er ingen tvivl om, at det vil betyde meget mere trafik gennem Ho. Vi oplever i forvejen, at trafikken er blevet meget mere tæt efter Tirpitz-museet er kommet. Vi ønsker ikke at blive et Blåvand 2, siger hun og hentyder til de trafikmæssige problemer, som mange borgere i Blåvand har peget på.

Jeg håber virkelig, at politikerne siger nej tak til byggeplanerne. I respekt for naturen her og i respekt for os, der bor i Ho. Ann Selkie, Borgergruppen i Ho.

Politikere lyttede

Nu har borgergruppen inviteret hele den 25 m/k store byrådsgruppe til Ho. 13 dukkede op. Og fik at vide, hvorfor den lille landsby med under 200 beboere ikke vil have de to turistprojekter.

Christina Pagaard Thomsen med de 959 protester mod to turistprojekter. 80 hytter og 130 hotelenheder i den lille landsby. Foto: Finn Grahndin

Gruppen havde også indsamlet 959 underskrifter i protest mod planerne. Underskrifter som borgmester Erik Buhl, Venstre, tog imod.

Protesterne: Vi ønsker ikke større byggerier i den grønne kile fra Ho Klitplantage ud mod Ho Bugt.

Vi tager beskyttelsen af Ho's landsbymiljø, den grønne kile og truede dyrearter alvorligt og kan derfor ikke tilslutte os byggeplanerne.

Vi anbefaler, at byggeri på Skallingevej 5 (Blåvandshuk Golfcenter) kun gives på det område, hvor de nuværende bygninger ligger og skal bygges i Ho-stil, og at tilladelse til byggeriet på Skallingevej 5 (Hyttebyen) helt afvises.

Han roste Ho-borgernes engagement i sagen og sagde - med et skævt smil - at han ikke var i tvivl om, hvad borgergruppen mente om byggeplanerne.

Varde Kommune har ikke naturligt så mange udviklingsmuligheder som kommunerne østpå, så turismen er vigtig for os. Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune, Venstre

Ja til flere turister, men...

Erik Buhl understregede, at sagen jo slet ikke var færdig endnu. Først skal høringsfasens svar ses igennem. Derefter kommer endnu en politisk behandling.

- Vi vil gerne have flere turister. Varde Kommune har ikke naturligt så mange udviklingsmuligheder som kommunerne østpå, så turismen er vigtig for os. Men det er klart, at der skal være en balance, som vi må arbejde på at finde, siger Erik Buhl.

13 ud af de 25 byrådspolitikere dukkede op til mødet med borgergruppen i Ho. Her Line Berner (Venstre), Holger Grumme (Rad. V.) og Anne Cathrine Hoxcer Nielsen (Soc.dem.). Foto: Finn Grahndin

Hvilke turister?

Christina Pagaard Thomsen, Ho Kro, er dybt bekymret over planerne.

- Projekterne er for voldsomme. Det handler jo ikke bare om at få en masse turister til Ho. Det handler vel også om, hvilke turister vi skal satse på.

Byrådspolitikerne og borgergruppen gik derefter op på Jens Jessens Sande for helt bogstaveligt at få et overblik over de to byggeprojekter.

Ann Selkie:

- Jeg håber virkelig, at politikerne siger nej tak til byggeplanerne. I respekt for naturen her og i respekt for os, der bor i Ho.

Skallingevej 5: Hotel med 130 overnatningsenheder samt faciliteter. Blåvandshuk Golfklub ønsker at give besøgende mulighed for overnatning og oplevelser i naturen. Golfklubben vil desuden fokusere på udendørsaktiviteter som kørsel med mountainbikes, vandreture, ”naturwellness” m.m. I tilknytning til hotellet ønsker man at etablere en række faciliteter blandt andet til restaurant, dagligvarebutik og konferencer.

Skallingevej 6: Hytteby med fællesfaciliteter. Der skal bygges op til 80 overnatningsenheder. Her kan turister tilbydes overnatning i naturlige omgivelser. Projektet ønskes etableret som et fleksibelt hotel. Omkring hytterne bliver der udlagt parkeringspladser med højst 20 båse. I lokalplanen fastsættes bestemmelser for bevaring af Skallingevej 6, således at bevaringsværdige bygninger og strukturer fastholdes.

Plakaten her driller byrådspolitikerne ved at ændre Varde kommunes slogan "Vi i naturen". Ho-borgerne mener "Vi ER naturen". Foto: Finn Grahndin