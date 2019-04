Vibe vandt DM-titel: - Jeg er helt rørt

Vibe Sonne fra Kolding vandt DM i Skills i faget for mediegrafikere. Hun har aldrig været presset så hårdt, men hun har lært meget om sig selv – og nu glæder hun sig til at ligge i sengen.

Skal du i fremtiden bruge en mediegrafiker, så kan du trygt ringe til Vibe Sonne fra Kolding.

Nu har hun nemlig papir på, at hun har vundet DM i Skills 2019 indenfor faget som mediegrafiker. Hun er blot én af 11 dygtige unge mennesker fra vores landsdel, der kunne hive en titel hjem fra danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelser.

Det er for sindssygt. Jeg havde slet ikke regnet med det. Vibe Sonne, vinder DM i Skills 2019, Kolding

- Det er for sindssygt! Jeg havde slet ikke regnet med det. Jeg er så selvkritisk hele tiden og føler ikke, at det jeg leverer er godt nok, men det har det jo været. Jeg har slet ikke regnet med det, griner Vibe Sonne, da TV SYD snakker med hende lige efter overrækkelsen af priserne.

Til daglig bor Vibe Sonne i Kolding og går på Hansenberg. Foran flere tusinde mennesker modtog hun prisen af statsminister Lars Løkke Rasmussen, og det var tydeligt, at den unge mediegrafiker var dybt berørt – og en smule forvirret.

Den flotte pris, som Vibe fik overrakt af statsministeren. - Det ligner jo præcis mig foran min computer, siger hun Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

- Jeg kunne næsten ikke tro det. Det var for vildt og lidt forvirrende. Det er først, da jeg står scenen, at det går op for mig, og så blev jeg lidt rørt. Det viser jo bare, at min lærer har gjort noget rigtigt også. Så jeg er glad og helt vildt stolt, siger Vibe Sonne.

Selvkritik blev vejen til sejr

Vibe Sonne har i løbet af de seneste dage skulle udføre en lang række grafiske og tekniske opgaver, som hun er blevet bedømt på. Hun har været i et fagligt stærkt felt. Det hele er foregået på tid, og presset har været enormt.

- Jeg har mødt nogle seje og dygtige grafikere, som støttede hinanden. Og så har jeg fundet ud af, at jeg kan designe et logo på under to timer. Det har jeg sku ikke lige prøvet før. Jeg er virkelig blevet udfordret i at levere nogle ting, jeg ikke troede, jeg kunne. Så jeg har virkelig lært meget om mig selv, siger Vibe Sonne.

Vibe Sonne med sin flotte præmie: DM i skills som mediegrafiker. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Og selvom hun til tider kan være sin egen værste fjende og slå sig selv i hovedet, når tingene ikke lykkes, så er hendes iver efter at levere hendes største styrke.

- Det, at jeg er så selvkritisk, har bare gjort, at jeg har formået at presse mig selv hele tiden. Jeg øver mig, og jeg tror bare, at det har gjort, at jeg er blevet god, siger Vibe Sonne.

Nu venter en drink – men først hovedpuden

For alle deltagere har det været nogle utrolig hårde og lange dage, hvor både dommere og tilskuere konstant har holdt øje med dem. Det har taget hårdt på kræfterne, og derfor ved Vibe Sonne også, hvad planen er nu.

Nu skal det helt klart lige soves ud. Det er en belønning i sig selv Vibe Sonne, vinder DM i Skills 2019, Kolding

- Jeg skal hjem og slappe. Det har virkelig været nogle hårde dage, hvor alle har arbejdet intenst. Så jeg glæder mig til at komme hjem.

Men man bliver altså ikke Danmarksmester uden, at det skal fejres for fuld sving.

- Det skal helt klart fejres, og der skal måske også lidt alkohol på bordet, men nu skal det helt klart lige soves ud. Det er en belønning i sig selv, griner Vibe Sonne.

Vibe sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen, der overrakte priser til vinderne. Foto: SkillsDenmark/Per Daugaard