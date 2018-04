Vibeke er ked at planer om at rive kirke ned

Vibeke Kristensen er en af de borgere, der er ikke er begejstret for udsigten til, at Bredballe Kirke skal rives ned og erstattes af en ny.

Læs også Menighedsråd vil bygge ny kirke - borgerne protesterer

I Bredballe har menighedsrådet besluttet, at byens kirke skal rives ned, så man kan bygge en ny, der passer bedre til de behov, man har ifølge dem.

Det har dog ikke skabt udpræget begejstring i menigheden og byen. Heller ikke hos Vibeke Kristensen.

- Jeg er meget ked af, at den skal fjernes. Vi får jo ikke smukkere kirke. Jeg er bange for, at det bliver noget moderne noget, der bliver bygget, siger hun til TV SYD.

Et at argumenterne for ombygning er, at det blandt andet vil give bedre adgangs for blandt andet handicappede.

Læs også Formand: Derfor skal kirke rykkes ned

- Det er rigtig nok, men jeg synes sagtens, at man kan komme ind i den kirken, der er jo ikke nogle problemer. Der er jo ikke trapper eller noget, man skal ind af. Så jeg kan ikke se problemet, siger Vibeke Kristensen.

Hun har en opfordring til menighedsrådet.

-Jeg synes, de skulle tænke sig om og lade os beholde vores gode, gamle kirke. Vi kan ikke få en smukkere kirke.

Efter søndagens gudstjeneste havde menighedsrådet inviteret til frokost, hvor de fremlagde planerne for kirkens fremtid.

Læs også Kirkeprotest handler både om følelser og manglende demokrati