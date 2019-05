Video: Ny storkeunge stortrives trods kold nat

Den nye storkeunge i reden i Smedager fik en kold velkomst til livet. Et svirp af nattefrost synes dog ikke at påvirke ungen.

Et ivrigt lyst hoved skyder i vejret, så snart Annika rejser sig et øjeblik fra sine fire æg – og sin nyklækkede unge. Der er ingen tvivl: En ny storkeunge er ankommet til verden, og den ser stærk og levedygtig ud.

Den får dog hurtigt ”dyne” på igen, for storkeforældrene rejser sig ikke længe ad gangen fra reden.

Og det er der god grund til. Både de uklækkede æg og den nye storkeunge har nemlig brug for beskyttelse mod den kulde, der stadig er i luften – især i natte- og morgentimerne.

- Man bliver altid bekymret for, om storkene har været gode nok til at holde æggene varme, når man ser frost på redekanten om morgenen. Men det er en dejlig dag med en unge i reden og dejligt at se, at den har det godt, siger storkeekspert Mogens Lange til TV SYD.

Ifølge Mogens Lange er storkeungerne ikke polstret til en iskold start på livet.

- De har ikke mange dun, når de lige kommer ud af ægget, så når vi har en nat med temperaturer omkring frysepunktet, så har ungen ekstra behov for, at forældrene er gode til at holde den varm. I den første tid er den nærmest mere sårbar overfor kulde end æggene, fordi den mangler både skal og væske til at beskytte sig mod kulden.

Annika, som har ligget på reden i morgentimerne, rejser sig med jævne mellemrum – men altså kun kortvarigt.

Skal lære at spise

Her til morgen løftede storkeungen hovedet højt og kiggede sig omkring, så snart Annika rejste sig.

- Det er et godt tegn på, at ungen formentlig allerede i dag vil begynde at tage føde til sig, siger Mogens Lange.

Der er to vigtige ting, der skal være på plads, inden en unge kan tage føde til sig. Den skal finde balancen og kunne bære sit store hoved. Det er ifølge Mogens Lange det, storkeungen arbejder på lige nu.

- Man vil opleve, at forældrene de næste to døgn vil forsøge at få ungen til at spise. Men man skal ikke være nervøs, hvis den ikke begynder at spise med det samme. Den har en ”madpakke”, der rækker op til tre dage, med sig fra ægget, så den lider ingen nød foreløbig.

Madpakken er naturens måde at sørge for, at forældrene kan holde ro i reden, mens de sidste æg udklækkes. For meget ”leben” i reden kan nemlig betyde, at de resterende æg ikke holdes varme nok, forklarer Mogens Lange.

En dræber

Formanden for Storkene.dk glæder sig over den foreløbige succes i reden.

- Det er dejligt at se, at der igen er liv og glade dage i reden, siger han begejstret til TV SYD.

Formanden er ikke bekymret for frosten, så længe det er tørt og fint vejr om dagen.

- Det vigtigste er, at vejrudsigterne lover tørvejr de næste mange dage. Det værste er regn og kulde, siger Jess Frederiksen, formand for Storkene.dk.

Den kombination er ifølge både Jess Frederiksen og Mogens Lange en ”ren dræber”, fordi det betyder, at reden bliver kold nedefra.

Måske flere unger allerede i dag

Det varer næppe længe, før den nye storkeunge får søskende.

Ifølge Mogens Lange er der formentlig liv i de fire restenrende æg også, og den næste storkeunge kan komme når som helst.

- Det kan ske i løbet af dagen i dag – i aften eller måske i morgen. Men når æggene begynder at klække, kommer de som regel ret hurtigt efter hinanden, siger Jess Frederiksen til TV SYD.