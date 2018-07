Video: Tall Ships Races set fra oven

Tall Ships Races har sat kurs mod nye mål, her kan du se, hvordan det så ud fra oven, da de mange skibe besøgte Esbjerg.

The Tall Ships Races i Esbjerg er ovre for denne gang. Lørdag satte de 60 sejlskibe kursen mod Stavanger i Norge, som er næste stop på turen.

Omtrent 500.000 mennesker har været forbi Esbjerg Havn for at se på de mange flotte skibe i denne uge.

En af dem, der deltog i festlighederne, var Mikael Kongevang, der havde sin drone med på havnen, hvor han filmede skibene fra oven, mens solen langsomt var begyndt at gå ned. Den video har han delt med TV SYD, du kan se et sammenklip i video herunder.

I Esbjerg kunne man godt tænke sig at blive værter for den martitime folkefest igen, læs mere om de drømme ved at klikke her.

