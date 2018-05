Vidner hjalp politiet på sporet af sex-krænker

Gode oplysninger fra vidner har hjulpet Syd- og Sønderjyllands Politi til at afsløre en sex-krænker, der har været på spil i Esbjerg. En 42-årig har nu tilstået, at han forfulgte en ung kvinde en tidlig lørdag morgen for to uger siden.

Lørdag den 12. maj tidligt om morgenen var en 17-årig pigei Esbjerg udsat for, at en mand antastede hende på åben gade med krænkende forslag om sex. Den 17-årige blev anråbt af en mand på Enggårdsvej i Esbjerg, da hun ved 05.50-tiden på cykel var på vej hjem fra en bytur. Manden spurgte først om vej, men begyndte så at spørge ind til seksuelle ydelser på en meget krævende og insisterende måde. Læs også Ung kvinde forfulgt af mand, der ville have sex Flere vidner henvendte sig efter omtale af sagen – blandt andre en kvinde, som selv havde været udsat for noget lignende i Danmarksgade i Esbjerg. Efterforskningen førte så frem til den, politiet mistænker for at være den skyldige. Manden, en 42-årig fra Esbjerg, er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelser og har erkendt, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.