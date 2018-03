Vigtig deadline får skole til at åbne for ekstra vejledning

Ansøgningsfristen til kvote 2 nærmer sig. Det mærker de blandt andet på Erhvervsakademi Sydvest, hvor de har åbnet for ekstra vejledning.

Nu er der ikke mange dage tilbage, før fristen til at søge ind på en uddannelse via kvote 2 lukker.

På Erhvervsakademi Sydvest har studievejledningen udvidet sine telefontider i forbindelse med ansøgningsfristen.

- Det gør vi, fordi vi mærker behovet for ekstra vejledning, siger Dorte Berndt, der er studievejleder på Erhvervsakademi Sydvest, til TV SYD.

Her kan de godt mærke, at tiden nærmer sig ansøgningsfristen den 15. marts klokken 12.00.

- Det kan vi absolut. Vi kan også se det på indbakken, hvor der ruller ind, så vi kan godt mærke, at det nærmer sig, siger Dorte Berndt.

Erhvervsakademi Sydvest har to uddannelser, hvor der er optagelsesprøver. Her er det kun muligt at søge via kvote 2.

Tre gode råd til kvote 2 ansøgningerne 1. Tjek uddannelsens hjemmeside - Her finde du kravene.

2. Tag kontakt til studievejlederen - Så du kan få svar på dine spørgsmål og vejledning på dit valg.

3. Vent ikke til sidste øjeblik - Det er ærgerligt, hvis systemet går ned, og du ikke får sendt din ansøgning til tiden.



Møder mange typer spørgsmål

Når studievejleder Dorte Berndt snakker med de måske kommende studerende og forsøger at klæde dem på til ansøgningen, så er der flere typer spørgsmål, som melder sig på banen.

-Dem, der søger vejledning hos mig, vil rigtig gerne gøre der rigtigt, når de søger. Det kunne være, hvad der skal stå i den motiverede ansøgning eller hvad er det, de har på deres CV, der kan være relevant. Men jeg tager også en snak med dem om, hvad det er, det motiverer dem, hvorfor de lige vil søge den her uddannelse, og om der måske er en af vores andre uddannelser, der passer bedre til dem, siger hun.

Mange af dem, der søger en uddannelse på Erhvervsakademi Sydvest via kvote 2, kommer med en erhvervsuddannelse i rygsækken. Deres spørgsmål handler ofte om, hvordan man får skrevet en solid ansøgning, og om de nu også er gode nok til at komme ind på den uddannelse, de har udset sig.

- Jeg har blandt andet snakket med to murer, der efter 25 år i faget er begyndt at være slidte, og som derfor har haft kig på en af vores uddannelser. For sådan nogen som dem er det med computer og it er måske ikke så lige til, som det er for andre, så det skal de have lidt vejledning i, siger Dorte Berndt.

Tre gode råd fra studievejlederen

Hvis du skal give tre gode råd, til dem der endnu ikke har fået sendt deres kvote 2 ansøgning, hvad skulle det så være?

- Kig på uddannelsens hjemmeside, se hvilke krav, der er, og sæt dig ind i det.

- Tag kontakt til studievejleder på det sted, hvor du søger, så du kan få svar på de spørgsmål, du har, og få vejledning på de valg, du har tænkt dig at træffe.

- Og så skal du undgå at sidde med ansøgningen i sidste øjeblik. Hvis nu systemet skulle gå ned eller lignende, og du ikke kan aflevere til tiden, så kan løbet være kørt.

Sidste dag med ekstra vejledning hos Erhvervsakademi Sydvest er 14. marts, læs mere om studievejledningen her.