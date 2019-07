Vil dine børn gå i skole i sommerferien? Det vil Malthe gerne

Flere byer i Sydjylland får i denne uge besøg af en sommerlejr, hvor børn får lov til at lave naturvidenskabelige eksperimenter.

Hvad sker der, når man smider en Mentos ned i en fyldt colaflaske?

Det ved Malthe Henriksen fra Horsens. Han er på Junior Science Camp i Løsning sammen med 17 andre børn, der skal lære om naturvidenskab.

Her har de blandt fundet ud af, at en Mentos og cola sammen skaber en raket, ligesom de også er blevet klogere på robotter.

Og det er lige noget for Malthe Henriksen. Han vil meget hellere bruge sin ferie på naturvidenskab end at sidde derhjemme og lave ingenting.

- Fysik og kemi har bare altid været noget for mig. Jeg synes, det er meget spændende, siger han.

Det er tredje år i træk, at der bliver holdt Junior Science Camp. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

Arrangør: Vi vil give dem noget ekstra i ferien

Hele meningen med sommerlejren er at gøre børn endnu mere interesserede i naturvidenskab.

- Vi vil gerne give dem noget ekstra her i sommerferien. Nu er der tid til fordybelse - modsat i skoletiden, hvor de måske kun har 45 minutters undervisning, siger arrangør Sine Martinussen, der er konsulent hos Insero.

Samtidig handler det også om at skabe et rum, hvor videnskabsinteresserede børn kan møde hinanden.

- Jeg kendte ingen, før jeg kom her, men det gør jeg nu, og jeg har lært en hel masse, siger Malthe Henriksen og understreger, at sommerlejren godt kan se frem til at få besøg af ham næste år.

Det er tredje år i træk, at Junir Science Camp, der varer hele ugen, bliver afholdt. Mandag var den i Horsens, onsdag rykkede den til Løsning, torsdag og fredag besøger den Vejle.