Vil du undgå indbrud? Så skal du bo i Haderslev

Hvis du ikke har lyst til at få ubudne gæster på besøg, er det måske en ide at bosætte dig i Haderslev. Sammen med Vejen er det nemlig den kommune, der har haft færrest indbrud i 2018.

Der er stor forskel på, hvor stor risikoen er for at komme hjem til et hus med klirrede vinduer og opbrudte døre. I Haderslev Kommune fik langt færre den grimme oplevelse med i rygsækken sidste år i forhold til året før. I 2017 var der 314 indbrud i kommunen, og i 2018 var tallet faldet til 173 – altså hele 141 færre indbrud.

- Det er meget glædeligt, at Haderslevs borgere oplever så mange færre indbrud. Indbrud er altid utryghedsskabende for både dem, det går ud over og for de, der bor i området, siger

politiinspektør og linjechef Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vejen har også færre indbrud

Ligesom Haderslev har Vejen Kommune oplevet et fald i antallet af indbrud. Her er 212 indbrud faldet til 149.

Man skal notere sig, at der i 2018 er sket en ændring i registreringen af indbrud i beboelse. Det, der før blev kategoriseret som listetyveri, hvor tyven går ind ad en åben dør og uhindret tager tingene samt tricktyveri i beboelse, bliver nu regnet med som indbrud i beboelse. Derfor vil tallene automatisk ligge på et højere niveau.

For flere andre kommuner ligger tallet for 2018 stort set på samme niveau som året før. Det gælder Esbjerg, Varde og Aabenraa.

Her er flere indbrud

Desværre må to kommuner notere sig en stigning. Som TV SYD også har fortalt om, er Sønderborg og Tønder nemlig plaget af mange tyverier. I Sønderborg steg antallet af ubudne gæster i beboelse fra 377 indbrud i 2017 til 671 året efter.

Politiet har derfor også iværksat en stor forebyggende indsats i samarbejde med Sønderborg Kommune. Der er placeret ekstra patruljer i de ramte områder, og der er dannet en særlig gruppe efterforskere, som udelukkende skal have fokus på indbrud i den sydlige del af politikredsen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Så sent som i går blev to unge mænd fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Politiet formoder, at de er en del af en gruppe, som har begået en lang række indbrud.

I Tønder Kommune er antallet af indbrud i beboelse steget fra 104 i 2017 til 167 i 2018.