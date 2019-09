Top-SFere med på lastbilrazzia: Vil fordoble indsatsen mod snyd

Formand Pia Olsen Dyhr og retsordfører Karina Lorentzen så politiet over skulderen til en aktion mod lastbilchauffører, der bryder loven.

Torsdag formiddag havde politiet selskab af to af SFs folketingsprofiler, der var med på lastvognsrazzia på en rasteplads ved Nørremark mellem Horsens og Hedensted.

Anledningen var partiets nye forslag om at fordoble midlerne til kontrol med lastbiler.

Pia Olsen Dyhr og Karina Lorentzen fulgte med i politiets arbejde. Foto: Frank Blauenfeldt

De ekstra penge skal blandt andet gøre det sværere for vognmænd at omgå de danske regler.

- Der skal være lige vilkår for danske og udenlandske chauffører, og vi ved desværre, at der er nogle, der kører ulovlig cabotagekørsel. Der er også vognmænd, der er fuldstændig ligeglad med om deres chaufførers forhold i forhold til hviletid, siger retsordfører for SF, Karina Lorentzen.

Cabotagekørsel Hvad er cabotagekørsel? Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil eller varebil, som ikke er registreret i Danmark. Cabotageture må kun udføres i tilknytning til en international transport. Hvad er problemet? Når slutdestinationen for den internationale transport er et andet land end Danmark, kan der maximalt udføres én cabotagetur i Danmark inden for tre dage efter, at den tomme lastbil er kørt ind i Danmark. Cabotageturen skal udføres inden for syv dage fra godset fra den internationale transport er blevet leveret. Problemet med cabotagekørsel kommer, når der udføres flere af disse kørsler, da dette er imod reglerne. Kilde: Færdselsstyrelsen

Fair konkurrence og tryghed

For Pia Olsen Dyhr handler indsatsen både om fair konkurrence og om trygheden i trafikken.

- Jeg synes, det er helt afgørende, at når danske bilister kører rund på vores motorveje, så kan de føle sig trygge ved de lastbiler, der kører ved siden af dem. Det kræver, at tungtvognspolitiet er efter de lastbilchaufførerer, der ikke overholder reglerne, siger formand for SF, Pia Olsen Dyhr.

Politiet skal i fremtiden have dobbelt så mange ressoucer til arbejdet mod kriminelle lastbilchauffører. Pengene skal bruges til at efterforske dem, der hyrer chauffører under ulovlige vilkår. Foto: Frank Blauenfeldt

Politiet skal ikke kun anholde, de skal også efterforske

Ifølge formanden skal pengene også sikre, at sagen ikke stopper, når bøderne bliver skrevet og håndjernene siger klik.

- Vi foreslår en fordobling blandt andet, fordi vi ønsker mere efterforskning. Når vi ser nogen af de brodne kar i branchen, så har politiet allerede ressourcerne til at fange dem, men det at sidde bagefter og efterforske, hvem er det egentlig, der sætter det her i system, det har man ikke ressourcer til endnu, siger Pia Olsen Dyhr.