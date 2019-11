Tang laves om til kvægfoder for at udlede mindre metan

Tang fra Barsø skal bruges til foder for at mindske udledningen af metan. Foto: Metronome Productions

På den 2,5 kvadratkilometer lille ø Barsø driver Søren Svennesen sammen med sin kone Helle det økologiske landbrug Bjerggaarden.

Det er det eneste aktive landbrug på den lille ø ud for Løjt Land. Barsø er Danmarks største økologiske ø, og her har ægteparret 250 hektar jord og 185 køer.

Søren lever af mælkeproduktion fra sine mange køer, som en tankbil fra Arla kommer med færgen og henter på øen hver anden dag.

Men når man lever af mælkeproduktion, er man også med til at udlede store mængder CO2 og metan. Det vil Søren Svennesen gerne gøre noget ved. Og det skal gøres med tang.

Vi har tang hele vejen rundt om øen. Hvis vi ikke skulle, hvem skulle så? Søren Svennesen, økologisk mælkeproducent

Tilfældig idé

Ideén opstår tilfældigt, da Søren Svenesen mødte Dines Holm fra firmaet Urtefarm i Brørup.

Urtefarm producerer og udvikler produkter til heste med naturen som hovedingrediens, men sammen fik de to en god idé. Mælkeproducenten Søren og forretningsmanden Dines er derfor lige nu i færd med at udvikle og teste foder til køerne, som skal mindske udledningen af metan.

Dines Holm fra firmaet Urtefarm samler tang på Barsø Foto: Metronome Productions

Tang indeholder vitaminer og mineraler - men også noget, der binder metan. Hvis køerne får det i deres foder, vil de ikke udlede metan.

Hvad er metan? I drøvtyggeres vom bliver der dannet metan, som kommer ud i atmosfæren. Metan virker kraftigere på atmosfærens drivhuseffekt end kuldioxid. Metan frigives fra tarmen på køer og andre drøvtyggende husdyr, men også ved håndtering af gødningen fra dyrene: ajle, møg og gylle, som spredes ud på markerne. Gassen dannes i dyrenes mave- og tarmsystem på grund af gæring af plantemateriale. 80% af den metan, der findes i miljøet, kommer fra menneskelige aktiviteter, primært fra landbrug. Se mere

Forsøgsperiode er i gang

Tanken er, at tangen skal forarbejdes, tørres og eventuelt pulveriseres. Derefter skal det tilsættes køernes foder, og så kan landbruget slippe for, at køerne udleder de store mængder metan, som mælkeproduktion ellers er kendt for.

Ideen her er stadig på forsøgsplan. Effekten er endnu ikke dokumenteret, men forsøget er lige nu inde i en testperiode.