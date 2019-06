Scoop i Sønderho: Vild drøm går i opfyldelse - Fanø får unikke tegninger

Det gælder om at drømme stort. Det har de gjort på Fanø Kunstmuseum. Om kort tid åbner en udstilling med originale Peter Plys bogillustrationer i Sønderho på Fanø.

For to år siden fødtes en ret vild ide i bestyrelsen på Fanø Kunstmuseum.

Noget skulle gøres.

Selvom Fanø er en populær turistdestination især om sommeren, så er det ikke ligefrem kunstmuseet i Sønderho, der ser noget til turisterne.

Det er intet mindre end fuldstændig fantastisk, at det er lykkes. Birgitte Schack Rasmussen, bestyrelsesformand, Fanø Kunstmuseum

Stort scoop i Sønderho

Bestyrelsen med Jan Egesborg i spidsen rettede for to år siden henvendelse til E.H.Shepard-arkivet på Surrey Universitet i England for at høre, om det var muligt at udstille de originale bogillustrationer til Peter Plys-bøgerne lavet af E.H. Shepard (1871 - 1976).

Mange tror fejlagtigt, at det er Disney, der har skabt billederne til fortællingen om Peter Plys og hans venner. Men i virkeligheden blev Peter Plys tegnet af den britiske illustrator.

Ideen var så vild, at den engelske bestyrer af arkivet endte med at sige ja. Ret vildt. Normalt udstilles de milliondyre tegninger på de helt store museer i London, Paris og New York.

- Det er intet mindre end fuldstændig fantastisk, at det er lykkes, fortæller en glad Birgitte Schack Rasmussen, bestyrelsesformand for Fanø Kunstmuseum.

Nu kan du også se de berømte tegninger

Museet har gennem de sidste to år ansøgt fonde for at skaffe de 500.000 kroner, det koster at få udstillingen til øen. Også Fanø Kommune har spyttet i kassen. Desuden har museet arbejdet meget på at kunne sikre udstillingen forsvarligt.

'Peter Plys´magiske verden', som udstillingen hedder, åbner den 29. juni og løber frem til 1. september, og nu håber Birgitte Schack Rasmussen, at flere finder vej til museet.

- De sidste par sæsoner har vi haft 10.000 besøgende. Vi håber på 5000 flere med den her udstilling, siger hun.

Udstillingen kommer til at rumme 70 af Shepards tegninger fra "Peter Plys", men også nogle stykker fra "Vinden i Piletræerne".

Til åbningen i juni deltager både ansatte fra E.H.Shepard-arkivet i England samt Shepards familie.