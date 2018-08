Vildskab og vejrmøller: Gymnastik skal være sejt

Mange drenge dropper gymnastikforeningen, når de rammer teenageårene. Men den tendens vil DGI bremse med en ny og mere ”street” tilgang til sporten.

Det skal være cool, der skal knaldes highfives afsted, så det summer i hånden - og så længe det ser fedt ud. Sådan forklarer teamleder Mathias Møller fra DGI det nye gymnastikkoncept ”FaceOff”.

- Egentlig var FaceOff noget, vi opfandt som en slags skateboarding-rapbattle-inspireret gymnastikopvisning. Der er ild, høj musik, og det gælder bare om, at tingene ser fede ud, siger Mathias Møller. Men da en dreng spurgte gymnasten, hvor man kunne gå til det der ”FaceOff”, så blev konceptet til en ide.

Fodbold frem for alt

Men det er en hård kamp, at få drengene til gymnastik. Ifølge DGI så falder antallet af drenge, der er medlem af en gymnastikforening fra 53.000 til 6.000 omkring 12-års alderen. Det mærker de også i Midtals Idrætsforening.

- Vi oplever, at drengene forsvinder til større klubber og andre sportsgrene, men mest af alt så tager fodbolden over. De får fodbold ind med modermælken, så nu prøver vi at gøre gymnastikken så attraktiv som muligt, siger Allan Plehn, der er springinstruktør i Midtals Idrætsforening.

10.000 drenge på 10 dage

Udviklingen har fået DGI, FaceOff og idrætsforeningerne til at gå sammen. I disse uger rejser gymnastikinstruktører rundt til 65 skoler i hele landet og målet er at udfordre 10.000 drenge i 6-15års alderen til en anderledes gymnastik-workshop. En af de skoler, som deltager, er Augustenborg Skole. Her går mange fodboldglade drenge, og en af dem er Frederik Vang Rasmussen på 10 år.

- Jeg synes, fodbold er sjovere. Man får flere venner, og så håber jeg på at blive professionel, fortæller han. Han har tidligere gået til gymnastik, men det hang ikke ved. Han er altså netop en af de drenge, som DGI vil nå med den omrejsende workshop.

- Vi blev kastet måske to meter op i luften, det var mega sjovt. Jeg tror måske, gymnastik bliver sjovere, når man bliver ældre og må mere, men fodbold er altså det eneste, som tæller lige nu, siger Frederik Vang Rasmussen efter at have været igennem workshoppen.

