Vildsvin må nu også skydes om natten

Jægerne har nu fået en generel tilladelse til at skyde vildsvin om natten. Det sker som led i at forhindre, at afrikansk svinepest spreder sig til Danmark.

Strejfende og undslupne vildsvin kan sprede sygdommen afrikansk svinepest og udgøre en trussel, der vil kunne få store økonomiske konsekvenser for dansk svineeksport. Derfor skal de fjernes hurtigst muligt fra den danske natur.

For at styrke bekæmpelsen har Naturstyrelsen nu udstedt en generel dispensation fra vildtskadebekendtgørelsen, der gør det tilladt at skyde vildsvin døgnet rundt, da vildsvin er et nat-aktivt dyr.

- Der er allerede sat en stribe af aktioner i værk for at holde afrikansk svinepest væk fra Danmark, og vi øger nu jægernes muligheder for at hjælpe til med at bekæmpe vildsvin i den danske natur. Danmarks Jægerforbund har meldt ud, at de støtter op om kampen mod vildsvin, og jeg vil gerne takke jægerne for tage et medansvar i den alvorlige situation, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Dispensationen gælder frem til sommer, og herefter gøres adgangen til regulering om natten permanent som en del af vildtskadebekendtgørelsen.

Personer, der udfører regulering af vildsvin, skal have gyldigt jagttegn og være fyldt 18 år. Jægerne skal inden for 24 timer kontakte myndighederne, hvis de har skudt et dyr, så der kan blive taget prøver af dyret.