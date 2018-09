Se video: Vildsvin spæner i flok

Landbrugsmedhjælper fandt mobilen frem, da en kæmpe flok vildsvin løb hen over mark få kilometer nord for grænsen.

23-årige Kevin Thimsen var hurtig på aftrækkeren, da han sidste tirsdag pludselig observerede en flok vildsvin på en mark ved Øster Gejl fem-seks kilometer nord for den dansk-tyske grænse.

Vildsvin kan nå en topfart på ca. 35 km/t, og da flokken på 17 voksne vildsvin og 4 smågrise spænede hen over græsmarken, fandt han lynhurtigt sin mobil frem og filmede.

- Først troede jeg, det var en en flok hunde. Men da jeg så nærmere, kunne jeg godt se, at det var vildsvin. Og så skyndte jeg at tage min mobil frem, fortæller Kevin Thimsen til TV SYD.

Han er født, opvokset og bor stadig mindre end to kilometer fra grænsen til Tyskland og har aldrig set et vildsvin i levende live.

- Jeg tror, jeg var heldig at få en video af dem, for man siger, at det er sjældent at se dem på åben mark i dagslys, siger kevin Thimsen, der tror, de kom fra Tyskland.

Vildsvin kom sydfra

Ifølge vildtkonsulent Klaus Sloth fra Naturstyrelsen er den flok vildsvin, som Kevin Thimsen filmede, usædvanlig stor.

- Vi har tidligere set mindre flokke i området nær Grænsen, men vi har aldrig set en flok i den her størrelsesorden før, siger Klaus Sloth til Landbrugsavisen.

Om et vildsvinehegn ville have stoppet de mange vildsvin, er umuligt at sige. Hans vurdering er, at flokken kom sydfra - altså Tyskland.

- Vi så en større flok i foråret med mange smågrise, men der var spraglede farver i blandt, og de her ser alle ud til at være mørke, så det er sandsynligvis nye vildsvin, siger Klaus Sloth til avisen.

Sådan gør du, hvis du ser et vildsvin Hvis du ser vildsvin i den danske natur, skal din observation indberettes til Naturstyrelsen på tlf. 7254 3000

Er du jæger, kan du selv skyde dyret efter aftale med den pågældende lodsejer

Ser du et vildsvin på din egen grund, kan du selv skyde det, hvis du har jagttegn

Har du skudt et vildsvin, skal du inden for 24 timer sende blodprøver af dyret til Fødevarestyrelsen, der tjekker prøven for sygdomme Se mere

Nået til Belgien

Folketingets har besluttet at etablere et vildsvinehegn lange den dansk-tyske grænse for på den måde at holde vildsvin og dermed afrikansk svinepest ude af landet. Sygdommen, som senest er konstateret i Belgien men mest udbredt i Polen og Baltikum, er en trussel mod den danske eksport af svin til lande uden for EU. Simpelthen for at undgå, at et smittet vildsvin spreder sygdommen til svineavlernes besætninger af tamsvin.

De belgiske myndigheder har for eksempel netop besluttet at nødslagte 4.000 svin fordelt på 58 landbrug for at hindre spredning af afrikansk svinepest.