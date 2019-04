Professor i EU-ret: Vildsvinehegn bryder reglerne

Danmark skal vurdere konsekvenser for dyrene, før vildsvinehegnet må sættes op. Det siger professor i EU-ret, men det afviser Miljøstyrelsen.

Den danske stat har tilladt vildsvinehegnet i strid med EU’s regler. Det siger professor Peter Pagh, som er ekspert i EU-ret.

Hvis nogen lægger sag an mod staten, så vil de få ret. Peter Pagh, jurist og professor ved Københavns Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at hegnet bliver en barriere for en række beskyttede dyrearter, og derfor er der lavet huller i hegnet. Men en EU-dom fra en lignende sag i Irland siger meget klart, at der skal laves en konsekvensvurdering. Det har Danmark ikke gjort, og hvis nogen lægger sag an mod staten, så vil de få ret, siger Peter Pagh.

Vildsvinehegnet, som lige nu er under opførsel langs den dansk-tyske grænse, er i strid med EU-regler, mener professor i EU-ret, Peter Pagh. Foto: TV SYD

En tilståelsessag

Hans udmelding kommer, efter at TV SYD forleden fortalte, at EU har fokus på hegnet. I et notat sætter EU-kommissionen spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet må opsætte hegnet for at holde tyske vildsvin og svinepesten ude. Desuden har EU’s udvalg for borgerklager taget sagen op på et møde i tirsdags.

Miljøstyrelsen svarede til TV SYD, at styrelsen har behandlet sagen så grundigt, at det kan sidestilles med en konsekvensvurdering. Men det er ikke nok, understreger Peter Pagh.

- Det her er faktisk en tilståelsessag. Miljøstyrelsen skriver nemlig selv, at det ikke har været nødvendigt at lave konsekvensvurderingen, men det skal Danmark gøre. Så Miljøstyrelsen har misforstået reglerne og kan lige så godt gå i gang med arbejdet nu, siger han.

Kan måske gøres lovligt

I september sidste år skrev Peter Pagh til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, at reglerne er overtrådt. Her skrev han, at ”Naturstyrelsens ansøgning og Miljøstyrelsens anlægstilladelse efter min opfattelse må anses i meget klar modstrid med EU-domstolens fortolkning”.

Der skal nok en konsekvensvurdering til, hvis det skal have en chance for at blive lovliggjort. Peter Pagh, ekspert i EU-ret.

- Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor man ikke bare har lavet den konsekvensvurdering, men det bør man gøre hurtigst muligt. Lige nu er hegnet i strid med reglerne, og der skal nok en konsekvensvurdering til, hvis det skal have en chance for at blive lovliggjort, siger Peter Pagh.

Kontorchef afviser

Miljøstyrelsens kontorchef, Helle Pilsgaard, mener, at Danmark har ageret i overensstemmelse med EU’s regler.

- Man kan dårligt give garantier for udfaldet ved en domstol. Men vi synes klart, at vi har holdt os inden for reglerne, og at proceduren i forhold til direktivet er opfyldt. Så det mener vi, at vi kan forklare, siger Helle Pilsgaard til TV SYD.

Vi vurderede, at hegnet ikke vil påvirke vildtet i området i væsentlig grad, Helle Pilsgaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Ifølge Peter Pagh skulle der være lavet en konsekvensvurdering, men det anerkender Miljøstyrelsen ikke.

- Vi fik en meget grundig ansøgning, som nærmest er det samme som en konsekvensvurdering. Desuden har vi arbejdet grundigt med vurderingerne i tilladelsen, og vi vurderede, at hegnet ikke vil påvirke vildtet i området i væsentlig grad, siger Helle Pilsgaard.

Går ikke ud over dyrene

Kontorchefen er ikke overrasket over Peter Paghs synspunkt.

- Vi kender naturligvis både den irske dom og det, som Peter Pagh sendte til udvalget. Men vi mener ikke, at sagen fra Irland kan sidestilles med vores sag. Irerne lavede nemlig nogle afværgeforanstaltninger i forhold til arterne, efter at deres konsulent havde konstateret, at disse kunne blive påvirket. Det har vi ikke gjort, siger hun til TV SYD.

Men I har lavet huller og åbninger i hegnet af hensyn til dyrene. Er det ikke en afværgeforanstaltning?

- Nej, det mener vi ikke. For de huller og åbninger var jo planlagt i forbindelse med hegnets udformning, og de betyder, at der ikke er en betydelig risiko for, at hegnet går ud over arterne, siger Helle Pilsgaard.