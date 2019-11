Vildsvinehegn skal lappes med lys, lyd og lugt

Når det 70 kilometer lange vildsvinehegn står færdigt i november måned, går Naturstyrelsen i gang med at lukke de 20 huller i hegnet, der findes langs vandløb og grænseovergange.

I stedet for fysiske lukninger skal der eksperimenteres med lys, lyd og lugte for at holde vildsvin smittet med afrikansk svinepest ude af landet.

- Vi starter overvågningen med vildtkamera i år, og så vil vi se, hvilke løsninger vi skal prøve af alt efter hvilke dyr, som bruger hullerne, siger skovrider Bent Rasmussen til TV SYD, som er projektleder for hegnet hos Naturstyrelsen.

Idéen med at bruge for eksempel lugt til at holde vildsvinene væk kommer fra udlandet. I det østlige Tjekkiet har man i flere år haft indhegnet et 54 kvadratkilometer stort skovområde, efter man fandt døde vildsvin smittet med afrikansk svinepest.

Kopper med skum, der lugter af los eller bjørn, holder vildsvin på afstand i Tjekkiet. Det kan være en af løsningerne langs hullerne i det danske vildsvinehegn. Foto: Louise Mathilde Johnsen, TV SYD

Her har man sammen med et strømhegn hængt kopper op med skum, der lugter af los, bjørn eller andre dyr, som vildsvin gerne holder sig langt væk fra.

Selvom det har virket i udlandet, vil Naturstyrelsen bruge de første måneder af næste år på at afprøve flere forskellige ting, som også tager hensyn til andre dyr.

- Vi har ikke udråbt os selv som eksperter, men det har vi tænkt os at blive, siger Bent Rasmussen.