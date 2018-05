Vildt: 37-årig mand dømt for vanvidskørsel – og meget andet

En 37-årig mand blev i dag idømt et år og tre måneders fængsel for tyveri, grov vold og for vanvidskørsel mellem Taulov og Vejle.

Den 3. december sidste år tog en 37-årige mand en taxa hen til en bilforhandler i Vejle.

Ifølge bilforhandleren gik den 37-årige rundt i udstillingen, hvor han satte sig ind i samtlige biler. På et tidspunkt ringede bilforhandlerens telefon, hvorfor han gik ind på sit kontor.

I mellemtiden var den 37-årige gået ud i bilforhandlerens klargøringshal, hvor der ikke er adgang for kunder.

I klargøringshallen holdte en Mercedes-Benz med nøglen liggende i forruden. Den 37-årige satte sig ind i bilen og startede den.

Det fik bilforhandleren til at løbe ind i klargøringshallen for at se, hvad der skete.

Den 37-årige steg straks ud af bilen og beklagede. Bilforhandleren gik herefter tilbage til sit kontor for at fortsætte telefonsamtalen, men glemte at tage nøglen til bilen fra den 37-årige mand.

Kort efter kunne bilforhandleren igen høre bilen starte, og denne gang var det alvor, da den 37-årige forsøgte at starte bilen. Det fik bilforhandleren til at forsøge at smadre bilens rude, men det mislykkedes, og han løb derfor om foran bilen for at få den til at standse.

Det fik dog ikke den 37-årige til at stoppe sit forehavende. Han kørte direkte ind bilforhandleren for derefter af køre ind i udstillingsområdet, hvor han kørte ind i flere af bilerne, og først efter flere forsøg lykkedes det ham at stikke af.

For den voldsomme hændelse blev den 27-årige dømt for brugstyveri og grov vold.

To dage senere

To dage senere - den 5. december - fik Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om et mistænkeligt forhold ved Europavej i Taulov, hvor en mand havde tanket forkert brændstof på sin Mercedes-Benz.

En politipatrulje kørte til stedet, hvor de satte efter den 37-årige, som kom kørende i bilen.

Og så begyndte en biljagt, hvor den 37-årige med hastigheder på mellem 160-200 km/t kørte fra Taulov mod Vejle på motoevejen.

Da den 37-årige nåede til Vejle Landevej kørte han med mellem 160-180 km/t mod færdselsretningen, hvor en personbil undvige for at undgå frontal påkørsel.

På et tidspunkt standsede den 37-årige i Vejle bil. Her manglede bilen et hjul og var punkteret på grund af sømmåtter. En patruljebil kørte ind foran den 37-årige for forhindre ham at køre videre.

Men han havde ikke i sinde at standse selvom en betjent satte sig ind i bilen til den 37-årige. Han begyndte at køre igen, og kørte ind i patruljebilen, så betjenten fik sine ben i klemme i patruljebilens dør. Umiddelbart efter kørte den 37-årige ind i en lysregulering, hvor biljagten endelig standsede.

Foruden ovenstående episoder blev den 37-årige også dømt for en række butikstyverier, et indbrud samt flere brugstyverier af biler.