Vildt på bordet i Mommark

Der var ingen hjemmebanefordel til de lokale, da Årets Vildtret i dag løb af stablen på Mommark Handelskostskole på Als. De udenbys strøg med laurbær, suppevisk og det hele.

Mommark var stedet at være i dag, hvis man kan lide god mad. De bedste producenter og de bedste restauranter var mødt op for at vise, hvem der var bedst til at tilberede vildt. Og der var masser af tilskueraktiviteter med tips til vildt på bordet. Formålet er at få os andre til at spise mere vildt, fordi det er miljøvenligt og bæredygtigt og lige ude fra vores egen natur. Og så taler vi om and, vildsvin, kron- og dådyr. Namenam.

Der var i virkeligheden to konkurrencer. En for vildtprodukter som pølser, postejer og lignende og en for færdige retter.

I den første var Egtved Røgeri med Ole Bundgård med. Han havde fire pølser med lavet af vildt.

Hør Ole Bundgård fortælle om sine pølser.

I begyndelsen var der 50 produkter i konkurrencen, men de fleste er blevet skilt fra, så i dag er kun de femten bedste produkter med. Og Ole har lavet fire af dem. Men det er en hård konkurrence.

Hør Ole Bundgård fortælle om smag og behag i pølsebranchen.

Men det gik ikke Egtved Røgeri og Ole Bundgårds vej i dag.

Ole tabte, men han har alligevel en masse med hjem.

Også i afdelingen for middagsretter har der været et hårdt udskilningsløb. Og ene Le Gourmet fra LEGO House i Billund klarede skærene her fra landsdelen og kunne repræsentere Syd- og Sønderjylland i Mommark i dag. Men heller ikke de kunne hive sejrens suppeurter med hjem. Også her var konkurrencen hård. Og mon ikke det er OK at tabe, når man kæmper mod Falsled Kro, Restaurant Babette, Vordingborg og Sletten, Humlebæk og andre formidable spisesteder.

Herlighederne er arrangeret af Vildt Gastronomi, og det er 8. gang Årets Vildtret holdes.