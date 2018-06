Vildsvinehegn skal måske ned igen

Regeringsmedlem åbner mulighed for, at det kommende vildsvinehegn bliver fjernet, hvis truslen forsvinder

Det kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse er "desværre nødvendigt". Men det er ikke sikkert, at vi skal bevare hegnet i al fremtid.

Sådan siger folketingsmedlem Anni Matthiesen (V), som er valgt i Vejen-kredsen. Hun står på mål for Folketingets beslutning om at sætte et 68 kilometer langt hegn op ved grænsen for at forhindre afrikansk svinepest.

- Det er simpelthen nødvendigt med det ret store indgreb, som hegnet er. Nogle har kritiseret beslutningen, men hvis danske svin får afrikansk svinepest, har det meget omfattende konsekvenser for eksporten. Derfor er vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at bremse vildsvinene, siger Anni Matthiesen.

Hegnet kan pilles ned igen

Venstre-politikeren har lyttet til kritikere, som er bekymrede for dyrelivet i området.

Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan pille hegnet ned igen Folketingsmedlem Anni Matthiesen (V)

- Der er selvfølgelig en risiko for, at andre dyr ikke kan passere. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan pille hegnet ned igen, når der ikke længere er brug for det, siger Anni Matthiesen.

Vildsvinehegnet ventes etableret til efteråret. Der skal først laves en miljøvurdering, hvor der blandt andet kigges på konsekvenser for det øvrige dyreliv.

