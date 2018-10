Kuperet cykelløb: Vilhelm og mor Kamilla heppede far op ad bakkerne

Der stod tilskuere klar langs hele ruten på søndagens kuperede cykelløb Grand Fondo Munkebjerg.

40, 80 eller 120 kilometer. På cykel. I kuperet terræn. Det var hvad der søndag ventede motionscyklisterne i det kuperede terræn omkring Munkebjerg og Brejning ved Vejle.

En af udfordringerne på den 40 kilometer lange rute, som enten bliver kørt en, to eller tre gange, er turen op ad Munkebjerg. Derfor var flere tilskuere netop samlet på den strækning.

Vi venter på min mand, Vilhelms far, og hans kammerat. De skal køre 80 kilometer. Kamilla Holmgaard, økonom, Vejle

- Vi venter på min mand, Vilhelms far, og hans kammerat. De skal køre 80 kilometer, fortalte Kamilla Holmgaard fra Vejle, da TV SYD talte med hende under løbet. Her stod hun klar til at heppe sammen med sin datter og sønnen Vilhelm.

Adspurgt om manden var klar til strabadserne, lød svaret med et smil - og stolthed - i øjnene:

- Nej, han er bestemt ikke i god form. Han har renoveret lidt for meget hus og trænet lidt for lidt. Men mon ikke han kommer op? Det satser vi på.

Som sagt, så gjort. For op ad bakkerne kom han – og fik et ekstra boost af familiens hepperi. Lille Vilhelm er en mand af få ord. Men han anerkendte farmands indsats.

- Så du far?, spurgte mor Kamilla.

- Mmm, lød svaret fra prompte fra Vilhelm.

- Var han god?, lød det opfølgende spørgsmål

- Mmm, smilede Vilhelm

Redaktionen tolker Vilhelms svar som et klart ja, og glæder sig over at den lille delegation, syntes at far så frisk ud på turen op.

Du kan læse meget mere om løbet og ruten på Grand Fondo Munkebjergs hjemmeside.