Villabrand lagde røgsky over byen

Røg fra voldsom villabrand generede lørdag morgen store dele af Vejle by.

Tidlig lørdag morgen var dele af Vejle by indhyllet i en tyk dyne af røg. På Vejle Sygehus generede den så meget, at de måtte lukke for ventilationen.

Røgen kom fra et hus på Grønholt nummer 8, som stod i flammer. Alarmen gik klokken 05 37, hvor Trekantområdets Brand blev tilkaldt. Indsatsleder Jan Lehmann oplyser til TV SYD, at brandfolkene relativt hurtigt fik styr på branden, men at den var ganske voldsom, og huset er stort set udbrændt. Efter slukningen gik redningsmandskabet i gang med at pille resterne af taget af.

Det er et udlejningshus, og der var ingen mennesker huset, men der opstod dramatik under slukningsarbejdet, da husets beboer kom hjem og forsøgte at komme ind i det brændende hus. Ifølge fotograf Henning Christensen fra alarm 112.dk måtte politifolk tvinge manden bort fra huset.

Brandårsagen er endnu ukendt.

Det var dette hus på Grønlund i Vejle, som brændte lørdag morgen. Foto: Henning Christensen, 112 Alarm