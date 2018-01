Villakvarterer udsat for hærværk: Det er for groft

I Kolding er to villakvarterer i Strandhuse-området udsat for hærværk. ”Godt nytår” er der blevet spraymalet på biler, huse og campingvogne. Søren Schmidt er en af dem, der er ramt.

”Godt nytår”, lyder den besked, der er skrevet igen og igen med graffiti på biler, campingvogne, garageporte og husmure i to villakvarterer i Strandhuse-området i Kolding.

- Et er at lave lidt drengestreger, men det her er for groft. Simpelthen, siger Søren Schmidt, hvis hus er blevet ramt.

Beboerne har anmeldt hærværket til politiet, som mandag eftermiddag var forbi for at se skaderne.

- Jeg blev noget chokeret og overrasket i morges. Det er bundirriterende sådan noget. Jeg betragter det fuldstændig som hærværk.

Næste skridt bliver at melde det til forsikringen, så huse og biler kan blive renset. Søren Schmidt fortæller, at grafittien ikke er til at få af.

Se billederne af graffitien øverst i artiklen.