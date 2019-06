Villiam Petersen genopstår i chefstolen

Først hed han Villiam. Så hed han Karl. Nu hedder han Henrik, og snart hedder han Villiam igen.

Efter 100 år bliver det nu igen med Villiam Petersen i spidsen for tandhjulsfabrikken i Horsens. Nu bare i en ny og yngre udgave.

Når jeg har skullet hente nogle ting til fabrikken og siger, at mit navn er Villiam Petersen, så tror folk, at det er min fabrik. Villiam Petersen, Trainee, Villiam Petersen Tandhjulsfabrikken, Horsens

I forbindelse med virksomhedens 100 års jubilæum er det blevet besluttet, at oldebarnet Villiam Petersen, som er opkaldt efter sin oldefar Villiam Petersen, skal overtage familievirksomheden.

- Det er jo en kæmpe ære. Og der er heldigvis for meget erfaring her, til at jeg burde kunne komme og ødelægge noget, siger Villiam Petersen.

Et navn, som stiller særlige krav.

- Det giver jo noget at leve op til. Manden startede fra nul og byggede grundlaget for det hele, som det er i dag, siger Villiam Petersen.

Trainee til at blive chef

For en måned siden startede den nye Villiam Petersen derfor som trainee på tandhjulsfabriken. Men allerede på den korte tid har navnet givet anledning til forvirring.

- Det giver nogle sjove situationer. Når jeg har skullet hente nogle ting til fabrikken og siger, at mit navn er Villiam Petersen, så tror folk, at det er min fabrik, fortæller Villiam Petersen.

Det er hensigten, at Villiam skal overtage virksomheden om fem år. Dermed bliver han fjerde generation af Petersen familien til at overtage chefstolen på fabrikken.