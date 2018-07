Villy Søvndal: Uldum Gademusik Festival er fantastisk

Den første lørdag i juni kan man hvert år opleve Uldum Gademusik Festival. I dag åbnede den tidligere SF formand Villy Søvndal festivalen.

I Uldum bor der 1413 indbyggere. Alligevel formåede den lille by at tiltrække omkring 4000 besøgende og omkring 1000 kunstnere i dag til Uldum Gademusik Festival. En festival, hvor man kan opleve lidt af hvert. Fra kunstnere til musikere og til gøglere.

Èn af dem, der var mødt op i dag ved festivalen, var den tidligere formand for SF Villy Søvndal. Han åbnede årets festival på Dansescenen klokken 10.

- Det er jo fantastisk for en lille by som Uldum at være i stand til at samle 1000 kunstnere, musikere og gøglere - og i øvrigt at have besøg af 4000 mennesker, siger Villy Søvndal til TV SYD.

Ved dagens festival kunne man også opleve andre politikere i det politiske hjørne. Havde man lyst, kunne man her snakke med politikere fra flere forskellige partier som blandt andet Socialdemokratiet, Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

For en lille by som Uldum er festivalen årets begivenhed, fortæller Villy Søvndal, og det er ikke første, at han besøger Uldum den første weekend i juli, hvor Uldum Gademusik Festival altid bliver holdt.

- Jeg synes, at det hvert år er en fantastisk oplevelse at komme her og opleve musikken og glade mennesker og feste. Det er vel det, der er meningen med livet, hvis man skal være lidt højstemt, siger Villy Søvndal og understreger, at i en tid hvor altid går lidt stærkt, så er det vigtigt at samles på tværs af generationer og opleve fællesskabet, som man gør i Uldum i dag.

