Vin bliver 15 øre billigere

Afgiftslettelser på øl og vin skal stække grænsehandlen, men får kun minimal betydning, siger De Samvirkende Købmænd

15 øre - så meget billigere bliver en flaske vin i Danmark, når regering og Dansk Folkeparti næste år nedsætter afgifterne på vin.

Afgiftslettelsen affødte smil og skuldertræk hos de handlende, da TV SYD lørdag var forbi et par af de store grænsebutikker.

Heller ikke hos brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd er der jubel at spore oven på meddelelsen om, at afgifterne på vin og øl sættes ned.

- Vi vil nødig opfattes som utilfredse, men det er svært at se, at det her får nogen voldsom betydning for grænsehandlen, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen.

Afgiften på vin sænkes med 25 millioner kroner næste år og lidt mere de kommende år - ølafgifterne sættes ned med 70 millioner næste år, og det stiger til 85 millioner i 2022.

Købmændene har ikke regnet på, hvor meget en øl bliver billigere, da afgiften beregnes efter alkoholprocent, men prisfaldet bliver under alle omstændigheder symbolsk, siger De Samvirkende Købmænd.