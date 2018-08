Vinden driller fly-rally

Nordals Flyveklub lægger for første gang landingsbane til det traditionsrige danske KZ-rally, men vinden skaber problemer.

- Den her er fra 1946 og den der er helt ny og specialbygget, fortæller formanden for flyveklubben, Niels Kristian Kjær under en rundtur i den ene hangar. For desværre er flyene parkeret indenfor og ikke i luften. Det der gerne skal blive en weekend med 30-40 fly, er nemlig startet i modvind.

- Lige nu blæser det for meget til at selv jeg kan flyve. Så vi frygter, at vi får meget få flyvende gæster, forklarer Niels Kristian Kjær. Bag ham understreger den stribede vindpose på flagstangen, at det er langt mere end en brise, piloterne skal kæmpe imod. KZ-rally, der ellers har 50 års jubilæum i år, skulle ellers efter planen få besøg af fly fra hele Danmark, Nordtyskland og Sverige over weekenden. Men de lader vente på sig.

En af dem der har trodset vinden er Jørgen Nielsen, der dog også kun er fløjet fra Sønderborg.

- Der er jo lidt turbulens. Men det tog kun fem minutter at flyve herhen og det var i medvind, lyder det lidt kækt fra piloten af et Chipmunk-fly fra 1953. Fra sidelinjen bliver det lidt efter hviskende indskudt, at piloten da ellers lige havde indrømmet, at han bankede hoved op i loftet under landing.

De står på spring

Det er dog de færreste af de tilmeldte fly, der lige er fra nabolaget som Jørgen Nielsens sølv-, sort- og orangefarvede maskine.

- Ved flyvepladser i hele landet står de på spring. I det øjeblik vinden lægger sig, så skal de nok komme flyvende, forsikrer formand Niels Kristian Kjær dog. Indtil da, så kan de besøgende, som kommer uden fly nyde en rundtur i flyveklubbens hangar, hvor der bestemt også er et par flotte damer at se.

- Det her er min. Hun er en gammel dame fra 1946, en Kramme & Zeuthen KZ III, lyder det en anelse kærligt fra formanden, da han præsenterer sin egen maskine. Hun er sølvfarvet, har røde farstriber og nærmest et lyn hen over snuden. Men mest charmerende er propellen. Lakeret træ med frække gule spidser.

Flynørder giver ikke op

Heldigvis viser kalenderen, at det kun er fredag. Arrangørerne håber derfor på, at weekenden nok skal blive fyldt med aktiviteter. Om ikke andet, så kan der altid nørdes karburatorer og olietryk.

- Mange af dem, som kommer til det her arrangement hvert år, er folk som kommer i bil og ikke fly. De kommer for at kigge, men også for at nørde over tekniske detaljer og motorer, siger Niels Kristian Kjær. I klubhuset er de to første allerede kommet om formiddagen. To englændere der er rejst til Danmark udelukkende for at deltage i KZ-rally.

- Jeg elsker simpelthen fly. Især de ældre modeller fra 30’erne og 40’erne, siger Trevor Ansell. Han sidder med sin tablet, der er fuld af flybilleder. Da han bliver spurgt om sit efternavn, er han så venlig at stave det fonetiske alfabet.

-Alfa. November. Sierra, Echo. Lima. Lima, siger han tydeligt. Det fuldender stemningen i klubhuset, at der bliver talt i flyjargon. Og tiden skal nok gå mens de venter på at vinden vender.