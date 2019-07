Søges: Vinder af 15 millioner kroner

En lottospiller, som har købt sin kupon i Kvickly i Tønder, kan nu skrive ”millionær” på visitkortet. Men måske ved vedkommende det ikke selv endnu.

Da de syv lottotal blev trukket lørdag aften, var det den heldige ejer af en kupon købt i Kvickly i Tønder, der blev millionær på et øjeblik.

Lørdagens pulje indeholdt 15 millioner kroner til vinderen, som dermed er lottomillionær nummer 3.393 i Danmark.

Danske spil har endnu ikke hørt fra vinderen, og der er derfor god grund til at tjekke sin kupon en ekstra gang, hvis man har spillet lotto i Kvickly i Tønder denne uge.

Millionærchok

En lottokupon købt i Tønder gav i weekenden 15 millioner kroner i gevinst.

Ifølge pressechef ved Danske Spil, Marie Westergaard, er det ikke usædvanligt, at der går et par dage, inden Danske Spil hører fra en lottovinder. Godt en tredjedel af vinderne henvender sig først efter nogle dage.

Nogle har brug for et par dage til at ”sluge” nyheden, inden de melder sig. De får simpelthen et ”lottochok". Marie Westergaard, pressechef Danske Spil

- Nogle er i tvivl om, hvem de skal henvende sig til – andre har brug for et par dage til at ”sluge” nyheden. De får simpelthen et ”lottochok”, siger Marie Westergaard.

Ifølge Marie Westergaard kan det også sagtens være en person, der simpelthen ikke har tjekket sin kupon endnu – eller som måske er taget på ferie – der har vundet.

Vinderen har et år til at melde sig. Det gælder for alle, der vinder mere end 200 kr.

Gode råd til vinderen

Danske spil oplyser, at vinderen vil blive tilbudt millionærrådgivning. Det er et tilbud, alle der vinder mere end 1,5 millioner kroner i Lotto, får.

Rådgiveren vil kunne rådgive en eventuel vinder om, hvordan man eventuelt bruger gevinsten til at få ryddet op i privatøkonomien og på den måde får mest ud af pengene, hvis det måtte være relevant.

Der er dog ikke gode råd at hente, når det gælder om, hvordan man skal investere pengene.