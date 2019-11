Klokken 18.12 fredag aften kilede en vindmølletransport sig fast under jernbaneviadukten på Vestvejen sydvest for Horsens. Umiddelbart efter forsøgte følgevognen at komme forbi, men kørte ind i en modsatkørende lastbil. To blev kvæstet, men ikke alvorligt, fortæller politiet.

Politiet kan derimod ikke sige noget om, hvornår vingmølletransporten kommer fri. Det er muligt at passere den fastklemte lastbil med forsigtighed. DSB skal nu også igang med at undersøge, om broen er kommet noget til.