Vindmølleproducenter i knibe

Der er et alvorligt hul i EUs toldmur mod kinesisk stål. Det risikerer at koste arbejdspladser i Give blandt andet.

Welcon i Give producerer tårne til vindmøller, og det har de gjort i mange år. Men nu er virksomheden kommet under pres fra konkurrenter i Kina.

- Jeg har intet imod konkurrence, men det skal være konkurrence på fair vilkår, siger Jens Pedersen, direktør for Welcon.

Jeg har ikke set noget lignende i 30 år. Jens Pedersen, direktør, Welcon.

EU har lagt en kraftig told på stål fra Kina, fordi kineserne, ifølge EU, støtter deres stålindustri, så de kan sælge billigere end kostprisen og billigere end konkurrenterne. Men der er ingen told på færdige tårne. Det vil sige, at virksomheder som Welcon konkurrerer med statsstøttede virksomheder i Kina og skal samtidig betale den høje told på rå-stål fra Kina.

- Siemens og Vestas har allerede placeret ordrer på tårne i Kina, fortæller direktøren for Welcon.

- Det her en hurtig kvælning af industrien. Jeg har været 30 år i branchen, faktisk hele mit arbejdsliv. Jeg har ikke set noget lignende, siger han.

Ifølge direktøren skyldes forskellen i toldregler, at stålindustrien i Europa har været gode til at råbe op om deres problemer, hvorimod producenterne af tårne er i meget hård konkurrence og ikke har nogen fælles interesseorganisation.

I brancheorganisationen Arbejdsgiverne er man også forarget. De har henvendt sig til regeringen, der henviser til, at det er en EU-sag. Men det vil tage op mod 12 måneder at føre en sag og komme til at koste op mod 10 millioner kroner.

- Det er helt sindsyge krav at forvente, at en lille virksomhed kan skuldre det, siger Mads Graves fra Arbejdsgiverne til TV SYD.

- Vi risikerer jo, at virksomheden lukker inden sagen er afgjort, siger Mads Graves. Han håber på, at det alligevel vil lykkes, at få ministeren til at gå ind i toldsagen.

Der er to andre virksomheder i Danmark, der har 800 ansatte.