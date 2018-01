Vinterens koldeste morgen

Vinterens laveste temperatur er her til morgen blevet målt i Billund.

Det er en iskold morgen, så det er med at pakke sig godt ind, hvis du skal udenfor. Især hvis du bor i Billund, her er vinterens hidtil laveste temperatur blevet målt, det skriver TV2. Hele -8,9 grader er der her til morgen blevet målt i Billund.

Det er en kombination af flere ting, der giver den lave temperatur, det er vindstille, en kold polarluft er over Danmark og vi har klart vejr.

Også andre steder i landsdelen er det næsten lige så koldt. I Esbjerg er der blevet målt -6,6 grader, i Horsens -7,7 grader, mens temperaturen i Sønderborg er noget tættere på frysepunktet, -0,4 grader.

Efter den kolde start på dagen vil temperaturen ved middagstid stige til omkring frysepunktet. I aften og i nat bliver det tørt og klart, men også med risiko for stedvis rimtåge flere steder i Syd- og Sønderjylland.

