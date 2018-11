Virksomhed lukker - de ansatte samler skrald i naturen

Ziito.dk har lukket butikken i dag og i stedet valgt at gå ud og samle skrald i naturen.

Imens andre render rundt og fylder poserne med gode tilbud til årets største forbrugsfest Black Friday, har firmaet Ziito.dk valgt at fylde sække med skrald.

Firmaet har lukket butikken og sendt medarbejdere ud for at samle affald i naturen.

- Jeg synes, at det har taget overhånd med de her tilbuds- og rabatdage. I dag er det Black Friday, sidst var det Single’s Day, så kommer Cyber Monday, juleudsalg og januarudsalg – det er efterhånden ikke til at gennemskue, hvad den egentlige pris på en vare er, siger Jonas Oxholm, stifter af Ziito i Fredericia.

Koster firmaet penge

Ziito.dk laver tøjstativer og har lager og kontor i Fredericia. At de har lukket butikken en hel dag er ikke uden omkostninger.

- Rent økonomiske betyder det selvfølgelig noget, men jeg tænker, at man bliver nødt til at se det i et lidt større perspektiv og så gøre noget i stedet for bare at hoppe med på vognen, siger Jonas Oxholm.