Virksomhed får hjælp af politiet til at løse stigende problem

Transportbranchen oplever flere tyverier. Det har været et problem for Esbjerg Gods, der har fået hjælp fra en særlig politiindsats.

Tyve er et stigende problem for den danske transportbranche. Det viser nye tal fra rigspolitiet.

I det seneste år er antallet af tyverier fra varebiler og lastbiler steget med 28 %, når man lægger tallene fra Syd- og Sønderjyllands og Sydøstjyllands Politi sammen.

I de sidste fire år har Syd- og Sønderjyllands Politi haft gang i et pilotprojekt, der skal gøre virksomhederne klogere på, hvordan de sikrer deres værdier.

En af de virksomheder, der har fået hjælp fra politiet, er Esbjerg Gods, der dagligt har 1.300 forsendelser til hele landet.

- Når vi holder på parkeringspladserne, så er det mere reglen end undtagelsen, at vi bliver udsat for tyveri. Det kan være alt fra en palle Bosch-værktøj til en palle chips, siger Peter Kristiansen, Controller hos Esbjerg Gods, til TV SYD.

Sådanne tyverier kan få stor betydning for virksomheden, også selvom det bare drejer sig om chips.

- Den pose chips kan jo være stjålet ved, at der er skåret hul i presenningen. Så er der jo noget, der skal repareres. Måske skal vi undvære bilen eller traileren et stykke tid, det skal meldes til forsikringen, det skal politianmeldes, og vi skal have fat i kunden og fortælle dem, at varen er væk. Så der ligger mange administrations-omkostninger ved siden af, siger Christian B. Petersen, der er administrerende direktør for Esbjerg Gods.

Virksomheden har efter råd fra politiet blandt andet fået opsat 90 nye overvågningskameraer og nummerpladescannere.