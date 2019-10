Virksomhed vil være bæredygtig: Laver brugte plastflasker om til kokketøj

- Der går i gennemsnit 15 flasker på ét stykke tøj.

Bernt Dahl er i gang med at vise Kentaurs bæredygtige kollektion af kokketøj frem.

Siden årsskiftet 2018/19 har virksomheden brugt stof vævet af polyester, der er lavet af genbrugsflasker og BCI-bomuld, i cirka 30 procent af sin produktion.

BCI står for ”Better Cotton Initiative”. Organisationens mål er, at bomuldsproducenter skal oplæres i at producere bomuld på en mere bæredygtig måde med mindre forbrug af vand, gødning og pesticider.

Bæredygtighed er jo et spørgsmål om, at vi skal tage ansvar alle sammen, for det sted vi lever på, og vi kan jo ikke alle sammen bare lukke øjnene. Bernt Dahl, ejer og direktør, Kentaur A/S, Fredericia

- Når flaskerne er lavet om til polyesterfiber og væves sammen med bomulden, får vi et stærkt og bæredygtigt materiale, som kan tåle det slid, daglig vask af arbejdstøj giver, siger direktør og ejer af Kentaur, Bernt Dahl, til TV SYD.

Kentaurs primære kunder er vaskerier, som leaser tøj til blandt andre kokke, tjenere og plejepersonale i den offentlige sektor.

Fælles for kunderne er, at de arbejder i brancher, hvor rent arbejdstøj er en topprioritet.

Koster tre millioner kroner

Virksomheden har givet sin nye bæredygtige kollektion navnet ”Sustainable by Kentaur” ("bæredygtig af Kentaur, red.)

65 procent af denne skjorte består af genbrugte plasticflasker. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

- Hvis vi ikke er de første, så er vi blandt de allerførste i den her branche, der tager genbrugspolyester ind i produktionen af denne type arbejdsbeklædning i så stort et omfang, fortæller Bernt Dahl.

Foreløbig er bæredygtigt arbejdstøj ikke noget, Kentaurs kunder efterspørger aktivt, og Bernt Dahl vurderer derfor ikke, at det er noget, kunderne endnu er parate til at betale for.

Derfor skal forbrugerne give det samme for den bæredygtige kollektion, som de skal for den konventionelle.

Ifølge Bernt Dahl koster det bæredygtige materiale i snit fem kroner mere pr. stykke tøj.

- Det er en udgift, vi må tage på os i første omgang. Men jeg tror på, at vi, ved at vi investerer i det her nu, får et forspring for de virksomheder, der ikke satser på det bæredygtige, og vi skal nok få vores penge hjem, siger Bernt Dahl til TV SYD.

I 2019 koster det virksomheden cirka tre millioner kroner ekstra at producere 600.000 stykker arbejdstøj af det bæredygtige materiale.

Det gør mig stolt

Satsningen på bæredygtighed indbragte for nylig Kentaur en særpris for bæredygtighed, da BDO og Spar Nord fejrede de 200 mest succesfulde små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark på Koldinghus.

9. oktober fik Kentaur en særpris for bæredygtighed, da DBO og Spar Nord kårede årets succesvirksomhed i Region Syddanmark på Koldinghus. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Det er en anerkendelse, Bernt Dahl glæder sig over:

- Vi er stolte over at få sådan en pris. Vi synes, vi gør meget, men det er jo ikke altid, man får anerkendelse for det, siger direktøren til TV SYD.

- Bæredygtighed er jo et spørgsmål om, at vi alle sammen skal tage ansvar for det sted, vi lever på, og vi kan jo ikke alle sammen bare lukke øjnene, siger Bernt Dahl, og fortsætter:

- Tekstilindustrien har en kæmpemæssig udfordring i forvejen i forhold til miljøbelastning, så hvis vi kan anvende råvarer, der er genanvendelige i stedet for hele tiden at nyproducere under CO2-dårlige metoder, så kan vi være med til at gøre vores verden bedre.