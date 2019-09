Firma blev bæredygtigt - og fik nye kunder

Hedensted-firmaet Brdr. Plagborgs erfaringer med bæredygtighed skal inspirere andre virksomheder. Og så skader det ikke, at firmaets satsning på solceller har betydet nye kunder i butikken.

Brdr. Plagborg laver opbygninger til varebiler og lastbiler, og for lidt over et år siden lavede de et solcelleanlæg, som kan give strøm til bilerne. Det giver virksomheden muligheden for at tilbyde en grønnere løsningen til de kunder, der ønsker det.

Strømmen bliver eksempelvis brugt, hvis en lift skal hæves eller sænkes og til bilernes lys.

- Det er helt sikkert, at det her første skridt, vi har taget i forhold til grøn teknologi, har åbnet nogle markeder og slået døren ind til nogle nye kunder, som vi ellers ikke havde kontakt med, fortæller Peter Højgård Hansen, direktør i Brdr. Plagborg, til TV SYD.

Blandt andet har solcelleanlægget åbnet for et marked i Norge, som virksomheden ikke havde regnet med.

Vil inspirere andre virksomheder

At bæredygtighed kan betyde nye forretningsmuligheder - og dermed flere penge i kassen - vil Hedensted Kommune gerne åbne flere virksomheders øjne for.

Derfor holder kommunen mandag en konference, hvor FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er i fokus. Med konferencen vil kommunen inspirere virksomhederne til at tænke verdensmålene ind i deres arbejde og udvikling.

Solcelleanlægget, som bliver installeret på taget af varebilerne. Foto: Pernille Leftes

Peter Højgård Hansen skal fortælle om Brd. Plagborgs erfaringer:

- Vi har taget en pragmatisk tilgang til verdensmålene. De kan godt være meget store og svære at forstå - og rigtig svære enten at gøre til forretning eller til noget håndgribeligt. Hvis jeg kan hjælpe med at inspirere andre virksomheder med at tage det første skridt, så synes jeg, at det er vigtigt at få den besked ud, siger Peter Højgård Hansen, direktør, Brdr. Plagborg.

Start hvor du kan

Et af de budskaber, Peter Højgård Hansen gerne vil ud med til de deltagende virksomheder på mandagens konference, er, at man ikke behøver at være en stor virksomhed med folk ansat til at tage sig af bæredygtighed for at tage de første grønne skridt.

- Det er vigtigt for mig at fortælle til andre mellemstore eller små virksomheder, at man kan godt lykkes med nogle produkter uden at skulle investere voldsomt i det fra starten af, fortæller Peter Højgård Hansen.