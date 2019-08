Virtual Reality-briller skal hjælpe flygtninge i arbejde

I Aabenraa Kommune skal et nyt projekt hjælpe flygtninge i arbejde. Virtual Reality-briller,skal vise flygtninge, hvordan det danske arbejdsmarked blandt andet fungerer.

- Dav, jeg hedder Charlotte Nielsen. Jeg har været Rema 1000-købmand i 20 år, og nu vil jeg gerne invitere jer ind i butikken.

Skydedørene går op, og Charlotte Nielsen viser vejen ind i Rema1000-butikken. Frysediske, hylder med madvarer og en medarbejder kommer til syne, mens Charlotte Nielsen fortæller videre om mødetidspunkter.

Den scene bliver vist gennem et sæt briller. Men ikke nogen helt almindelige briller. Det er Virtual Reality-briller, som kan vise virkeligheden, uden at brugerne er på samme sted.

Charlotte Nielsen er butiksejer i Rema 1000 i Rugkobbelcenteret i Aabenraa. Hun optræder i en af de Virtual Reality-videoer, som Aabenraa Kommune kommer til at bruge i et projekt for at få flygtninge ind på det danske arbejdsmarked, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor hun deltager i videoen.

- Jeg har nogle flygtninge i butikken, og det jeg kan mærke, er den største udfordring for dem, er sproget. Så hvis jeg kan hjælpe, så gør jeg det, siger Charlotte Nielsen.

Ind på arbejdsmarkedet

Idéen med Virtual Reality-brillerne er, at videoerne kan vise flygtninge, hvordan det eksempelvis er at gå på arbejde i Charlotte Nielsens Rema 1000-butik. Flygtningene kan få indsigt i den danske arbejdskultur, hvordan arbejdspladsen fungerer og hvilke krav og forventninger, der vil være.

Forventninger til sine medarbejdere lægger Charlotte Nielsen også vagt på i sin optræden i Virtual Reality-videoen.

- Når man møder klokken syv, så går man ikke ind ad døren klokken syv, men man kommer 10 minutter før, så man kan komme af med sin jakke og sige godmorgen til sine kollegaer, siger Charlotte Nielsen.

Integreres i samfundet

I Aabenraa Kommune skal videoerne ikke kun bidrage til at se virkeligheden gennem et sæt Virtual Reality-briller.

Borgerservicechef i Aabenraa Kommune Esben Krabbe Christiansen kan se fordele i brillerne.

- Vi kan se nogle muligheder i at bruge Virtual Reality-brillerne på integrationsområdet. Vi brugerne dem for at gøre det nemt, hurtigt og effektivt, når vi skal hjælpe flygtninge og deres familier til at komme hurtigt i selvforsørgelse, siger Esben Krabbe Christiansen.

Charlotte Nielsen vil gerne have flygtninge som medarbejdere, og hun mener også, det er vigtigt for både samfundet og flygtningene selv, at der sker en integration.

- Vi skal være en del af samfundet alle sammen, og vi skal alle være med til at bidrage. Jeg tror inderst inde, at vi alle sammen har et behov for at føle, at vi bidrager, siger hun.