Virtuelle lykkeposer kan blive til hardcore gambling

I spil som Counter-Strike, Fifa og Fortnite kan de unge få fingrene i loot boxes. Det kan gøre dem afhængige, fortæller psykolog.

Når unge sidder foran computeren og spiller, kan de komme til at bruge mange penge på virtuelle våben, tøj og valuta. I nogle spil kan unge købe en såkaldt Loot Box, der er en form for viatuel lykkepose, som de unge køber for et beløb uden at vide, hvad de får, før de køber dem.

Netop de virtuelle ting kan være meget vigtige for de unge. Det fortæller youtuberen og gamer Jørgen Bjørn , der selv spiller.

- Når man bruger meget tid på noget, så har man også lyst til at se sej ud, eller man har lyst til at samle på noget. Sådan er det bare, siger Jørgen Bjørn.

Nogle Loot Boxes fungere som en form for enarmet tyvknægt, hvor de unge ser forskellige priser på en rulle, indtil rullen lander på den endelige pris.

I de virtuelle lykkeposer kan man få dragter og udsmykning af våben – de såkaldte ’skins’ – og de er populære blandt de unge. Nogle er mere populære end andre.

- Du kan være heldig at få nogle virkelig sjældne skins, som du kan sælge videre. Der er nogle af de virkelig sjældne, der er tusinde kroner værd.

Jørgen Bjørn selv anbefaler at forældre møder deres børn i øjenhøjde og får en snak om Loot boxene.

- Forældrene skal spørge: "Føler du en afhængighed af at åbne Loot Boxes? Hvorfor er det, at du gør det?" Børnene skal vide at de bliver manipuleret, siger han.

Psykolog: Loot Boxes fungerer som en roulette

Psykolog hos Center for Ludomani Johan Eklund mener, at man kan sammenligne loot boxe med rouletter.

-Jamen, det er jo en klassisk roulettefunktion, når der er noget der er uvist og bliver afgjort ved tilfældighed. Vi vil forestille os, at vi får det bedste, men det gør vi jo ikke, men mens vi forestiller os at i får det bedste, så vil der ske en massiv dopaminudløsning.

Johan Eklund fortæller, at dopamin er stof, der bliver udløst i hjernen, når man forventer en belønning.

Når de unge kan se de sjældne belønninger, de kan få, kan de få lyst til at prøve igen, indtil de får, hvad de vil have.

- Det er netop, fordi man har den her oplevelse af, at det var så tæt på. Næste gang må den da komme. Og så sidder man og køber Loot Boxes igen og igen, og lige pludselig så er alle fødselsdagspengene eller konfirmationspengene væk, siger han.

Hos Johan Eklund er opfordringen klar. Både forældre og politikere skal på banen for at få løst problemet.

- Man skal være opmærksom på, at der er en aldersgrænse på 18 år for gambling, så man skal ikke spille med sit barn. Jeg vil anbefale, at man laver en regel, der hedder ingen Loot Boxes, så længe man er under 18 år, for det er gambling. Jeg håber, politikerne hører, at der et problem her, så man måske skulle kigge på den juridiske del af gambling, siger Johan Eklund til TV SYD.