Visitationszone brugt 30 gange

Efter flere voldelige sammenstød mellem lokale bander i Esbjerg, indførte politiet i fredags en månedlang visitationszone. På blot to døgn er den blevet brugt 30 gange.

Esbjerg har tidligere lidt under bandeopgør. Henover sidste efterår og vinter var der fem skudepisoder på fire måneder, og i torsdags kulminerede det med atter en skudepisode i Esbjergs gader.

Fredag indførte Syd- og Sønderjyllands Politi derfor en visitationszone i Esbjerg, som betyder, at politiet må kropsvisitere borgere, undersøge borgernes tøj, andre genstande og borgernes biler - hvor som helst og når som helst.

Det kommer lige tæt nok på. Det synes jeg, er uhyggeligt, og man tør jo næsten ikke sende sine børn nogle steder. Helle Danielsen, førtidspensionist, Esbjerg

På blot to døgn har politiet gjort brug af visitationszonen 30 gange, og politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Jens Langdal, fortæller, at zonen er et forebyggende redskab, der skal hjælpe politiet med at få våben ud af omløb.

- Visitationszonen giver politiet en lidt bedre mulighed for at visitere efter våben, og vi ved jo, at de her grupperinger har våben med sig, når de kører rundt.

På de 30 gange, hvor politiet har brugt visitationszonen, har de fundet enkelte mindre våben i form af peberspray og kasteskyts.

Det er uhyggeligt

Visitationszonen strækker sig over en betydelig del af Esbjerg by, og det store areal skal ses i sammenhæng med, at grupperingernes sammenstød er sket flere steder i byen.

Selvom slagsmålene i følge Jens Langdal ofte foregår indbyrdes, så mener han, at der altid er en risiko for, at det går ud over andre, når det foregår i det offentlige rum. Det er en utryghed, som førtidspensionist Helle Danielsen mærker.

- Det kommer lige tæt nok på. Det synes jeg, er uhyggeligt, og man tør jo næsten ikke sende sine børn nogle steder.

Hvis folk opfører sig kriminelt, så er det fornuftigt nok, at der bliver slået ned på dem. Sebastian Bengtsson, studerende, Esbjerg

Et nødvendigt svar

Visitationerne har politiet lov til at foretage blot på baggrund af en konkret mistanke, og flere borgere synes, at politiets visitationszone er et nødvendigt svar på den seneste tids pistolskud og knivstikkeri.

- Når tingene er som de er, så synes jeg, det er okay. Folk, der ikke har noget at skjule, kan ikke have ondt af det, siger Helle Danielsen, og studerende Sebastian Bengtsson er enig:

- Hvis folk opfører sig kriminelt, så er det fornuftigt nok, at der bliver slået ned på dem.

Læs også Knivstik, skud og overfald: Få overblikket over urolighederne i Esbjerg

Læs også 23-årig mand alvorligt såret efter knivstikkeri