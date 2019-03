VM-maraton for kano og kajak skal afholdes på Jels Søerne

VM i maraton i kano og kajak 2023 skal afholdes på Jels Søerne i Vejen Kommune. Danmark vandt værtskabet foran Slovakiet, Ungarn, Kroatien og Kina.

Det Internationale Kano og Kajakforbund har fredag på et møde i Beijing afgjort, at Vejen Kommune skal afholde VM i maraton kano og kajak 2023.

Det er jeg rigtig glad for. Der er lagt et stort arbejde i det, så det er rart at det lykkes. Egon Fræhr, borgmester, (V), Vejen Kommune

- Det er jeg rigtig glad for. Der er lagt et stort arbejde i det, så det er rart at det lykkes, siger Vejens borgmester, Egon Fræhr (V), til TV SYD.

Det danske bud spillede på et stærkt vikingetema og budskabet om, at det forventede antal deltagere og ledere vil kunne bo på Vejen Idrætscenter, var et af de vindende elementer, oplyser Trekantområdet, der et et samarbejde mellem Vejen, Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Haderslev og Middelfart kommuner.

- Vi har lavet en god ansøgning, og jeg tror, at arrangørerne ville prøve noget nyt, fortæller borgmesteren.

I Dansk Kano & Kajak Forbund er der også glæde.

- Vi er utroligt glade for at maraton VM 2023 kommer til Danmark. Vi har i Danmark en lang stolt maratontradition og er en af de nationer, der har skabt og formet kano kajak maraton sporten, siger Ole Tikjøb, formand i Dansk Kano & Kajak Forbund i en pressemeddelelse.

Borgmesteren har ventet spændt.

- Det er en fantastisk nyhed. Vi har de seneste uger gået og været rigtig spændte på resultatet. Vi vidste, at vi havde et godt bud, men vidste også, at det var nogle hårde konkurrenter, vi var oppe mod. Derfor er vi også enormt stolte. Nu glæder vi os til at byde verdens bedste kano- og kajakroere velkommen, siger Egon Fræhr.

Nu går planlægningen så i gang, og det er et stort arbejde.

- Der kommer mere end 900 mennesker, så vi skal se på hele logistikken. Blandt andet sammen med Vejen Idrætscenter, slutter Egon Fræhr.