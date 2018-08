VM-sølv til unge danske speedwayhåb

VM i speedway for U21-hold er lørdag aften afholdt på Varde Motor Arena i Outrup. Det blev til sølv til det danske hold, der igen blev slået af polakkerne.

Det danske U21 speedwayhold fik sølv ved aftenens VM-finale i Outrup ved Varde.

Holdet havde ellers håbet at erobre guldet fra de regerende verdensmestre fra Polen, men det lykkedes ikke i denne omgang.

46 point sikrede Polen guld og Danmark måtte med 42 point nøjes med sølv. Bronze gik til Storbritannien, der fik 29 point mens det svenske hold kan tage tilbage over Øresund med bare fire point.

Verdensmesterskaberne blev arrangeret af Region Varde Elitesport.

- Det har været en fantastisk spændende proces, og vi kan drage et lettelsens suk nu, hvor det er overstået og gået godt, siger presseansvarlig i Region Varde Elitesport, Thomas Valsted, til TV SYD.

Han var selvfølgelig med til aftenens brag af en VM-turnering, og nåede at blive nervøs, da den eneste lokale deltager, Patrik Hansen fra Grindsted Speedway Klub, i et af de sidste heats blev ramt af en anden kører.

- Det så voldsomt ud, men nu er han er oppe og gå igen, fortæller Thomas Valsted.

Det danske hold består, udover Patrik Hansen, af Christian Thaysen fra Fjeldsted Speedway klub på Fyn og Frederik Jakobsen, Andreas Lyager og Jonas Seifert fra Slangerup Speedway Klub.

Det har været et stort arrangement for Region Varde Elitesport, der sidst husede et lignende arrangement i 2016, hvor der blev kørt DM på banen i Outrup.

Aftenens finale tiltrak omkring 1700 tilskuere.