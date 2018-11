Vognmand Kurt Beier anmeldt for menneskehandel i fire lande

Ni filippinske chauffører blev bragt i sikkerhed af myndighederne i Holland. Flere af dem kørte for selskaber, der er relateret til Kurt Beier, skriver Fagbladet 3F

Det hollandske transportforbund FNV – VNB har anmodet EU’s politienhed Europol om en hurtig europæisk koordineret indsats i Danmark, Tyskland, Holland og Polen, for at beskytte ofrene for menneskehandel og forhindre, at der kommer flere ofre.

00:25 26 Filipinske og srilankalske chauffører boede i en lejr på Kurt Beiers virksomhed i Padborg. Luk video

Det siger Research Inforcement Officer Edwin Atema fra FNV - VNB til Fagbladet 3F.

- Vi har i lang tid undersøgt Kurt Beier A/S og interviewet flere lastbilchauffører i flere lande, der kører for Kurt Beier. Betingelserne i firmaet er så forfærdelige, og sagen er så international, at FNV - VNB har sendt en formel anmodning til Europol om beskyttelse af ofre for menneskehandel, der kører for Kurt Beier, siger han.

Ifølge Fagbladet 3F er ni filippinske chauffører bragt i sikkerhed af de hollandske myndigheder som ofre for udnyttelse og handel.

Nogle af dem arbejdede for virksomheder, der er relateret til Kurt Beier i Danmark, siger Edwin Atema:

- Flere af chaufførerne kørte for Kurt Beier. Chaufførerne fortalte, at de havde det som om de var i fængsel og bad os om at hjælpe dem med at få deres frihed tilbage.

DERFOR KØRER FILIPPINSKE CHAUFFØRER I DANMARK De seneste år har transportbranchen kigget ud af EU for at finde chauffører. Det er ifølge branchen selv, fordi der er mangel på chauffører. Fagforeninger mener, at det er lønpres.

I dag er reglerne sådan, at vognmænd kan hyre chauffører fra lande uden for EU, hvis de ikke kan finde ledige hænder inden for landets grænser.

I 2017 blev der givet tilladelse til 108.332 chauffører fra lande uden for EU - herunder Filippinerne. Det er 31 procent flere end i 2016.

Litauen og Polen er de lande, der inviterer klart flest chauffører til EU. Sidste år var der 62.192 alene fra Polen.

Danske selskaber kan derfor oprette et datterselskab i for eksempel Polen og ansætte sine chauffører derfra.

Når en chauffør har fået grønt lys til at køre i et EU-land, kan vedkommende køre i hele Europa.

Ifølge EU-reglerne er det tilladt for udenlandske lastbiler at køre med varer - såkaldt cabotagekørsel - internt i andre EU-lande i forbindelse med internationale transporter.

Der er dog visse begrænsninger, men chaufførerne kan for eksempel tage tre ture i Danmark, en tur ud af Danmark og derefter tre ture igen. Kilder: Ugebrevet A4 og Investigate Europe /ritzau/