Voldsdømt kvinde: Ha' et godt liv med AIDS

En 43-årig kvinde blev i dag kendt skyldig i otte tilfælde af vold mod tilfældige borgere, politibetjente, dørmænd, læger og sygeplejersker.

Den 43-årige kvinde modtog i dag en dom på otte måneders ubetinget fængsel ved Retten i Kolding.

Kvinden blev kendt skyldig i 10 strafbare forhold. Otte af dem er voldssager, som er begået i Kolding, Fredericia og Nyborg, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen har strakt sig over tre retsdage, og startede allerede i 2017. En mentalundersøgelse af kvinden satte midlertidigt sagen i stå, men i dag faldt der dom. Mentalundersøgelsen konkluderede, at almindelig straf var bedst egnet til at forhindre ny kriminalitet.

Ifølge anklagerfuldmægtig Tobias Engby ved Sydøstjyllands Politi, er særligt ét af forholdene specielt:

- Kvinden havde kastet sig op på en tilfældig, kørende bil, og havde slået føreren flere gange i hovedet, samt sparket ham og nikket ham en skalle, så flere tænder blev slået løs. Hun havde spyttet ham i munden og råbt, at han måtte have et godt liv med AIDS, hvorefter hun forsøgte at komme ind i bilen til mandens kæreste og barn, der befandt sig i bilen, fortæller Tobias Engby.

Domsmandsretten kendte kvinden skyldig i alle de ti forhold, hun stod tiltalt for.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte en gang tidligere var straffet for lignende forhold, ligesom udgangspunktet for vold mod tjenestemænd er ubetinget fængsel.