Voldsom olie-brand i Gråsten

4000 liter tyktflydende fyringsolie brudt i brand i fødevarevirksomhed

En voldsom brand hærger i øjeblikket en fødevarevirksomhed på Sundsnæs i Gråsten.

Af endnu uklare årsager er 4.000 liter fyringsolie brudt i brand i en industribygning på virksomheden, og det udvikler kraftig røg. Ilden er gået igennem bygningens tag og brænder nu i det fri.

Virksomheden er blevet evakueret, og der har ikke været fare for menneskeliv, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

På grund af meget svag vind stiger røgsøjlen fra branden direkte til vejrs, og der er ikke umiddelbar fare for, at branden breder sig.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær oplyser, at politiets indsatsleder samt adskillige slukningstog er på stedet for at bekæmpe ilden.

Meldingen om branden løb ind klokken 19.47, og det forventes at tage flere timer endnu før branden er slukket.

KLIK og se mere tv på localeyes.dk