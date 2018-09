Voldsomt trafikuheld: Husgavl i fare for at styrte sammen

Bilist slipper heldigt fra dramatisk uheld – skubber to parkerede varebiler ind i husmur.

Klokken var 7.30 søndag morgen, da en 57-årig mandlig bilist fik sig et alvorligt ”wake-up-call” på Viborg Hovedvej ved Hammer ud for Tørring.

Ifølge Sydøstjyllands Politi kom den 57-årige mand kørende mod syd med 80-90 kilometer i timen.

Bilen fortsætter tværs over vejen, og rammer med stor fart ind i to biler, der holder parkeret i indkørslen ved en husgavl. De to biler rammes med så stor kraft, at de skubbes ind i husmuren Jeppe Tranum. Sydøstjyllands Politi

- Enten falder han i søvn, eller også får han et ildebefindende bag rattet. Hvad der præcist er sket, ved vi ikke, men i hvert fald kommer det ene hjulpar ud i rabatten, og da manden styrer kontra, mister han herredømmet over bilen, fortæller vagtchef Jeppe Tranum fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Bilen fortsætter herefter tværs over vejen, og rammer med stor fart ind i to biler, der holder parkeret i indkørslen ved en husgavl.

- De to varebiler rammes med stor kraft og skubbes ind i husmuren, fortæller vagtchef Jeppe Tranum.

Huset er i to etager, og skaderne på gavlen er så omfattende, at politiet måtte bede Beredskabsstyrelsen om at rykke ud med materialer til at understøtte muren, så der ikke sker yderligere skade på huset, indtil beboerne – som er bortrejst – kommer tilbage.

Normalt er det ejerens forsikringsselskab, der tager sig af sådanne sager, men politiet vurderede, at man var nødt til at sikre boligen indtil ejerne er tilbage og kan tage kontakt til forsikringsselskabet.

Den 57-årige bilist, som er fra Tørring, blev kvæstet ved ulykken. Han er kørt på sygehuset til observation, men han er tilsyneladende ikke kommet alvorligt til skade ifølge Sydøstjyllands Politi.