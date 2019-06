Voldsomt vejr med hagl over Syd- og Sønderjylland

Det bliver endnu en aften med regn og torden. Uvejret er kommet sydfra og spreder sig op i landet.

Lynene har onsdag eftermiddag glimtet lystigt over Sønderborg, Als og det centrale Sønderjylland.

DMI har skærpet deres varsel fra en risikomelding til voldsomt vejr i kategori 1.

Det betyder i dag, at der er risiko for skybrud og torden resten af eftermiddagen og i aften for Jylland og Fyn frem til klokken 01 i nat.

Varm luft

Det er meget varm og fugtig luft, der i dag strømmer op over Danmark fra syd. I den varme luft dannes kraftige regn- og tordenbyger, som trækker op over den vestlige del af landet. I nat vil en koldfront passere landet fra vest også ledsaget af regn- og tordenbyger og derefter bliver vejret noget mere fredeligt.

Der vil også komme tordenbyger i den østlige del af landet, men her forventes bygerne ikke at blive så kraftige, som over de vestlige egne, skriver vagtchef hos DMI, Henning Gisselø, onsdag kl. 16.00.

