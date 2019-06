Voldtægtsdom for overgreb på datter stadfæstet

En 50-årig mand fra Fredericia har fået stadfæstet sin dom på to og et halvt års fængsel i Landsretten.

Den 50-årige får de to og et halvt års fængsel for at voldtage sin egen datter til et bryllup på Gammelrøj Herregård den 19. august sidste år.

Voldtægten fandt sted sent om natten til mandens eget bryllup. Manden forsvarer sig med, at han troede, det var hans kone, der lå i sengen. Datteren siger, at hun forsvarede sig voldsomt, men var for fuld til at forhindre voldtægten.

Den 50-årige fik også to og et halvt års fængsel i byretten tidligere på året. Udover frihedsstraffen, skal manden betale 60.000 kroner til datteren.